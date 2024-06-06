День Д — у Франції ветеран війни змусив осоромитися Зеленського

Ветеран цілує руку Зеленського. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною перебувають з візитом у Франції. Під час святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, один з ветеранів спробував поцілувати руку українського президента на очах у Першої Леді.

Відео інциденту поширилося в соцмережах.

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На кадрах видно, як ветеран війни дійсно хотів таким чином висловити свою повагу до президента, але Володимир Зеленський зупинив його, обійняв та натомість сам подякував герою війни за порятунок Європи.

Зеленський у Франції — останні новини

Нагадаємо, у четвер, 6 червня, президент України Володимир Зеленський разом дружиною прибув з офіційним візитом до Франції, де візьме участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

На тлі візиту подружжя до Франції, спецпідрозділ GIGN затримав російського терориста, який хотів підірвати вантаж із військовою допомогою для України.