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У Франції ветеран Другої світової війни спробував поцілувати руку Зеленського — відео

6 червня 2024 19:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
День Д — у Франції ветеран війни змусив осоромитися Зеленського
Ветеран цілує руку Зеленського. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною перебувають з візитом у Франції. Під час святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, один з ветеранів спробував поцілувати руку українського президента на очах у Першої Леді. 

Відео інциденту поширилося в соцмережах.

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На кадрах видно, як ветеран війни дійсно хотів таким чином висловити свою повагу до президента, але Володимир Зеленський зупинив його, обійняв та натомість сам подякував герою війни за порятунок Європи.

Зеленський у Франції — останні новини

Нагадаємо, у четвер, 6 червня, президент України Володимир Зеленський разом дружиною прибув з офіційним візитом до Франції, де візьме участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

На тлі візиту подружжя до Франції, спецпідрозділ GIGN затримав російського терориста, який хотів підірвати вантаж із військовою допомогою для України.

Україна
Друга світова війна
Володимир Зеленський
ветерани
Франція
Олена Зеленська

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