День Д — во Франции ветеран войны заставил оконфузиться Зеленского

Во Франции ветеран Второй мировой войны попытался поцеловать руку Зеленского — видео
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой находятся с визитом во Франции. Во время празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня один из ветеранов попытался поцеловать руку украинского президента на глазах у первой леди.
Видео инцидента распространилось в соцсетях.
Ветеран хотел поцеловать руку Зеленского
На кадрах видно, как ветеран войны действительно хотел таким образом выразить свое уважение к президенту, но Владимир Зеленский остановил его, обнял и сам поблагодарил героя войны за спасение Европы.
Зеленский во Франции — последние новости
Напомним, в четверг, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой прибыл с официальным визитом во Францию, где примет участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии.
На фоне визита супругов во Францию спецподразделение GIGN задержало российского террориста, который хотел взорвать груз с военной помощью для Украины.
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