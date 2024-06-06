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Во Франции ветеран Второй мировой войны попытался поцеловать руку Зеленского — видео

6 июня 2024 19:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
День Д — во Франции ветеран войны заставил оконфузиться Зеленского
Ветеран целует руку Зеленского. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой находятся с визитом во Франции. Во время празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня один из ветеранов попытался поцеловать руку украинского президента на глазах у первой леди.

Видео инцидента распространилось в соцсетях.

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На кадрах видно, как ветеран войны действительно хотел таким образом выразить свое уважение к президенту, но Владимир Зеленский остановил его, обнял и сам поблагодарил героя войны за спасение Европы.

Зеленский во Франции — последние новости

Напомним, в четверг, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой прибыл с официальным визитом во Францию, где примет участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии.

На фоне визита супругов во Францию спецподразделение GIGN задержало российского террориста, который хотел взорвать груз с военной помощью для Украины.

Украина
Вторая мировая война
Владимир Зеленский
ветераны
Франция
Елена Зеленская

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