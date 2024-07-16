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У Франції ранили солдата, який патрулював місто напередодні Олімпіади

16 липня 2024 11:20
Валерія Барановська - редактор
Олімпіада у Франції — у Парижі нападник ножем поранив солдата
Французький солдат у Парижі. Ілюстративне фото: SOPA Images
Валерія Барановська - редактор

У Парижі на залізничному вокзалі було поранено французького солдата. Нападника, який завдав ножового поранення було заарештовано. 

Про це повідомило видання АР у вівторок, 16 липня.

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Напад на французького солдата

У понеділок, 15 липня, біля великого залізничного вокзалу Gare de l'Est у Парижі ножем було поранено французького солдата. Місто перебуває в стані підвищеної безпеки за 11 днів до церемонії відкриття Олімпіади 2024 року.

Солдат, який отримав поранення лопатки, був госпіталізований, його життю нічого не загрожує. Нападника було заарештовано. Наразі розслідуються мотиви нападу.

За фактом замаху на вбивство відкрито кримінальне провадження, особа підозрюваного встановлюється. Однак національна антитерористична прокуратура на даному етапі не розглядає напад як теракт.

Поранений солдат був одним із тисяч військовослужбовців, які служать у Силах Sentinelle для внутрішньої безпеки Франції. Ці сили були створені для охорони відомих об’єктів Франції після серії смертоносних нападів ісламських екстремістів у 2015 році.

Нагадаємо, під час виступу кандидата у президенти США Дональда Трампа в Пенсильванії 14 липня пролунали постріли. Пізніше виявилося, що напад на колишнього президента США вчинив 20-річний Томас Метью Крукс.

Раніше ми писали, що у Дніпрі невідомий чоловік напав на військового та вигукував проросійські гасла. Захисник відштовхнув нападника, і той втік.

Франція напад вокзали солдати

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