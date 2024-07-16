Олимпиада во Франции — в Париже нападавший ножом ранил солдата

Французский солдат в Париже. Иллюстративное фото: SOPA Images

В Париже на железнодорожном вокзале был ранен французский солдат. Нападавший, который нанес ножевое ранение, был арестован.

Об этом сообщило издание АР во вторник, 16 июля.

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Нападение на французского солдата

В понедельник, 15 июля, у большого железнодорожного вокзала Gare de l'Est в Париже ножом был ранен французский солдат. Город находится в состоянии повышенной безопасности за 11 дней до церемонии открытия Олимпиады в 2024 году.

Солдат, получивший ранение лопатки, был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Нападавший был арестован. Расследуются мотивы нападения.

По факту покушения на убийство открыто уголовное производство, личность подозреваемого устанавливается. Однако национальная антитеррористическая прокуратура на данном этапе не рассматривает нападение как теракт.

Раненый солдат был одним из тысяч военнослужащих, служащих в Силах Sentinelle для внутренней безопасности Франции. Эти силы были созданы для защиты известных объектов Франции после серии смертоносных нападений исламских экстремистов в 2015 году.

Напомним, во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании 14 июля прозвучали выстрелы. Позже оказалось, что нападение на бывшего президента США совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Ранее мы писали, что в Днепре неизвестный напал на военного и выкрикивал пророссийские лозунги. Защитник оттолкнул нападавщего, и тот скрылся.