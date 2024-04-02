У Фінляндії трапилася стрілянина в школі — постраждали діти

Поліція біля школи, де трапилася стрілянина. Фото: EPA/UPG

На півдні Фінляндії, поблизу міста Гельсінкі, 12-річний учень вчинив стрілянину у середній молодшій школі. Школяр поранив трьох дітей, серед них один загиблий.

Про це повідомили Euronews та Yle, посилаючись на поліцію.

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Сьогодні у школі в місті Вантаа, де навчається близько 800 учнів, 12-річний хлопчик влаштував стрілянину. Він поранив трьох учнів, які є його ровесники. Незадовго стало відомо, що один із постраждалих загинув в лікарні.

Правоохоронці одразу ж оточили навчальний заклад. Вони кажуть, що Вантаа є четвертим за величиною містом Фінляндії з приблизно 240 000 мешканців.

Поліція біля школи, де трапилася стрілянина. Фото: EPA/UPG

Поліція заходить до школи, де відбулась стрілянина. Фото: yle.fi

Поліція біля школи, де трапилася стрілянина. Фото: EPA/UPG

Поліція затримала малолітнього стрілка та відкрила справу за звинуваченням у вбивстві та двох замахах на вбивство. Проте, оскільки порушнику лише 12 років, він не понесе кримінальної відповідальності.

За даними поліції, нападник використав зареєстрований пістолет, що належав одному з близьких родичів. Мотив вчинку залишається невідомим.

Нагадаємо, нещодавно у вірменському Єревані озброєні люди влаштували стрілянину у відділенні поліції. Правоохоронці ініціювали кримінальне провадження у справі з ознаками тероризму.

Додамо, внаслідок стрілянини у торговельному центрі "Крокус Сіті Холл" кількість постраждалих знову зросла. Станом на неділю, 24 березня, відомо про 180 осіб.