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В Финляндии произошла стрельба в школе — пострадали дети

2 апреля 2024 14:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Финляндии произошла стрельба в школе — пострадали дети
Полиция возле школы, где произошла стрельба. Фото: EPA/UPG
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На юге Финляндии, близ города Хельсинки, 12-летний ученик устроил стрельбу в средней младшей школе. Школьник ранил троих детей, среди них один погибший.

Об этом сообщили Euronews и Yle, ссылаясь на полицию.

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Стрельба в школе в Финляндии — что известно

Сегодня в школе в городе Вантаа, где учится около 800 учеников, 12-летний мальчик устроил стрельбу. Он ранил троих учеников, которые его ровесники. Незадолго стало известно, что один из пострадавших погиб в больнице.

Правоохранители сразу же окружили учебное заведение. Они говорят, что Вантаа является четвертым по величине городом Финляндии из примерно 240 000 жителей.

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Полиция возле школы, где произошла стрельба. Фото: EPA/UPG
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Полиция заходит в школу, где произошла стрельба. Фото: yle.fi
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Полиция возле школы, где произошла стрельба. Фото: EPA/UPG

Незадолго полиция задержала малолетнего стрелка и открыла дело по обвинению в убийстве и двух покушениях на убийство. Однако поскольку нарушителю всего 12 лет, он не понесет уголовную ответственность.

По данным полиции, нападающий использовал зарегистрированный пистолет, принадлежавший одному из близких родственников. Мотив поступка остается неизвестным.

Напомним, недавно в армянском Ереване вооруженные люди устроили стрельбу в отделении полиции. Правоохранители инициировали уголовное производство по делу с признаками терроризма.

Добавим, в результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл" количество пострадавших снова возросло. По состоянию на воскресенье, 24 марта, известно о 180 людях.

дети
стрельба
полиция
Финляндия
школа

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