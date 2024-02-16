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У Держдепі США відповіли, чи зможе Україна вступити в НАТО цьогоріч

16 лютого 2024 07:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Держдепі США відповіли, чи зможе Україна вступити в НАТО цьогоріч
Представник Держдепу США Даніел Сайзек. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки прокоментували можливість приєднання України до Північноатлантичного Альянсу. Там зазначили, що під час саміту цього року розгляд вступу України не очікується.

Про це заявив представник Держдепу Даніел Сайзек у коментарі Суспільному.

Вступ України в НАТО

"Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни", — зазначив Сайзек.

Водночас він розповів, що цьогоріч Альянсу виповнюється 75 років та він помітно стає "міцнішим", зокрема, й через приєднання Фінляндії та незабаром Швеції.

"Насправді НАТО став більшим й сильнішим за 75 років. Це теж важливе питання зв’язку між НАТО та Україною", — зауважив представник Держдепу.

За його словами, попри розбіжності серед членів Альянсу, рішення щодо майбутнього вступу України залишається одностайним.

Крім того, очікується продовження співпраці в межах Сенату для проведення реформ в Україні. 

Нагадаємо, НАТО планує запустити центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для навчання українських бійців. 

Також Генсек Єнс Столтенберг наголосив на тому, що військова допомога Україні — це не благодійність, а інвестиція Альянсу у власну безпеку.

США
НАТО
Україна
саміт

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