В Госдепе США ответили, сможет ли Украина вступить в НАТО в этом году

Представитель Госдепа США Даниэл Сайзек. Фото: Суспільне

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки прокомментировали возможность присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу. Там отметили, что на саммите в этом году рассмотрение вступления Украины не ожидается.

Об этом заявил представитель Госдепа Даниэл Сайзек в комментарии Суспільному.

Вступление Украины в НАТО

"Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят сразу и как можно быстрее. Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... наверное, после войны", — отметил Сайзек.

В то же время он рассказал, что в этом году Альянсу исполняется 75 лет и он становится "прочнее", в частности, и через присоединение Финляндии и вскоре Швеции.

"На самом деле НАТО стал больше и сильнее 75 лет. Это тоже важный вопрос связи между НАТО и Украиной", — отметил представитель Госдепа.

По его словам, несмотря на разногласия среди членов Альянса, решение о предстоящем вступлении Украины остается единодушным.

Кроме того, ожидается продолжение сотрудничества в рамках Сената по проведению реформ в Украине.

Напомним, НАТО планирует запустить центр оборонной подготовки, анализа и образования для обучения украинских бойцов.

Также Генсек Йенс Столтенберг отметил, что военная помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция Альянса в собственную безопасность.