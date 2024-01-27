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У день пам'яті жертв Голокосту Медведєв заявив про необхідність знищити українців

27 січня 2024 14:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У день пам'яті жертв Голокосту Медведєв заявив про необхідність знищити українців
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою цинічною заявою. У день пам'яті жертв Голокосту він заявив про необхідність знищити український народ.

Про це Дмитро Медведєв написав на своїй сторінці у Вконтакте.

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Цинічна заява Медведєва

Заступник голови Ради безпеки РФ зазначив, що за активної підтримки країн Заходу Київ нібито намагається кинути виклик Росії та решті цивілізованого світу.

"Однак Росія зробить усе, щоб її вороги назавжди зникли з лиця землі", — додав Медведєв.

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Допис Медведєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, щороку 27 січня в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Президент України Володимир Зеленський закликав пам'ятати та знати правду про страшну катастрофу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що таке Голокост і чому українцям варто пам'ятати про ці трагічні події.

росія
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Дмитро Медведєв
Голокост

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