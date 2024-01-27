В Україні і світі 27 січня вшановують пам'ять жертв Голокосту
Сьогодні, 27 січня, в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, які загинули внаслідок нацистського терору проти єврейського населення Європи. Цей День був проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Його співавторами виступили 100 держав.
Новини.LIVE розповідають, що таке Голокост і чому українцям варто пам'ятати про ці трагічні події.
Пам'ять про Голокост
27 січня 1945 року війська Першого Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.
В зв'язку з цією подією саме 27 січня став Днем пам'яті жертв Голокосту.
Саме концтабір біля Освенцима став найголовнішим символом Голокосту. В Україні таким символом став Бабин Яр у Києві.
Звідки походить термін
Голокост з давньогрецької перекладається як "всеспалення" й означає систематичне переслідування і геноцид євреїв нацистською Німеччиною протягом 1933-1945 років.
Внаслідок прийнятих нацистською Німеччиною ряду законів та репресивно-каральних дій репресивно машини Третього Рейху було знищено до 6 мільйонів євреїв. Серед них 2,2 до 2,5 мільйона на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні.
Ця система державно політики убивств включала в себе заслання у табори смерті, важку фізичну працю, газові камери, розстріли та медичні експерименти.
Покарання злочинців
Після перемоги на нацистською Німеччиною сотні тисяч організаторів та виконавців Голокосту постали перед судом. Значна їх кількість потрапила на шибеницю або ж отримала значні строки тюремного ув'язнення.
На шляху до побудови демократичної країни, українці не повинні забувати про злочини нацистського режиму, як проти євреїв, так і проти інших народів.
Особливо тепер, коли наш народ зійшовся у двобої з ворогом не менш жорстоким, ніж нацисти.
Вічна пам'ять жертвам нацистського терору!
Раніше ми розповідали читачам про День Соборності і чому українцям так важливо пам'ятати про ті далекі події.
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