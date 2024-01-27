В Україні і світі 27 січня вшановують пам'ять жертв Голокосту

Свічки пам'яті жертвам Голокосту. Фото ілюстративне: Слово і Діло

Сьогодні, 27 січня, в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, які загинули внаслідок нацистського терору проти єврейського населення Європи. Цей День був проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Його співавторами виступили 100 держав.

Новини.LIVE розповідають, що таке Голокост і чому українцям варто пам'ятати про ці трагічні події.

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Пам'ять про Голокост

27 січня 1945 року війська Першого Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.

В зв'язку з цією подією саме 27 січня став Днем пам'яті жертв Голокосту.

Саме концтабір біля Освенцима став найголовнішим символом Голокосту. В Україні таким символом став Бабин Яр у Києві.

Єврейські жінки і діти перед відправкою до табору смерті. Фото: Львівська ОВА

Звідки походить термін

Голокост з давньогрецької перекладається як "всеспалення" й означає систематичне переслідування і геноцид євреїв нацистською Німеччиною протягом 1933-1945 років.

Внаслідок прийнятих нацистською Німеччиною ряду законів та репресивно-каральних дій репресивно машини Третього Рейху було знищено до 6 мільйонів євреїв. Серед них 2,2 до 2,5 мільйона на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні.

Ця система державно політики убивств включала в себе заслання у табори смерті, важку фізичну працю, газові камери, розстріли та медичні експерименти.

Один з організаторів Голокосту Адольф Ейхман перед судом в Ізраїлі. Фото: Reuters

Покарання злочинців

Після перемоги на нацистською Німеччиною сотні тисяч організаторів та виконавців Голокосту постали перед судом. Значна їх кількість потрапила на шибеницю або ж отримала значні строки тюремного ув'язнення.

На шляху до побудови демократичної країни, українці не повинні забувати про злочини нацистського режиму, як проти євреїв, так і проти інших народів.

Особливо тепер, коли наш народ зійшовся у двобої з ворогом не менш жорстоким, ніж нацисти.

Вічна пам'ять жертвам нацистського терору!

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