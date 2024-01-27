В Украине и мире 27 января чтят память жертв Холокоста

Свечи памяти жертв Холокоста. Фото иллюстративное: Слово и Дело

Сегодня, 27 января, в Украине и во всем мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, погибших в результате нацистского террора против еврейского населения Европы. Этот день был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Его соавторами выступили 100 стран.

Новини.LIVE рассказывают, что такое Холокост и почему украинцам следует помнить об этих трагических событиях.

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Память о Холокосте

27 января 1945 года войска Первого Украинского фронта освободили узников крупнейшего гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от польского Освенцима.

В связи с этим событием именно 27 января стал Днем памяти жертв Холокоста.

Концлагерь возле Освенцима стал самым главным символом Холокоста. В Украине таким символом стал Бабий Яр в Киеве.

Еврейские женщины и дети перед отправкой в лагерь смерти. Фото: Львовская ОВА

Откуда происходит термин

Холокост с древнегреческого переводится как "всесожжение" и означает систематическое преследование и геноцид евреев нацистской Германией в течение 1933-1945 годов.

В результате принятых нацистской Германией ряда законов и репрессивно-карательных действий репрессивные машины Третьего Рейха были уничтожены до 6 миллионов евреев. Среди них 2,2 до 2,5 миллионов на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине.

Эта система государственной политики убийств включала в себя ссылку в лагеря смерти, тяжелый физический труд, газовые камеры, расстрелы и медицинские эксперименты.

Один из организаторов Холокоста Адольф Эйхман перед судом в Израиле. Фото: Reuters

Наказание преступников

После победы на нацистской Германией сотни тысяч организаторов и исполнителей Холокоста предстали перед судом. Значительное их количество попало на виселицу или получило значительные сроки тюремного заключения.

По пути к построению демократической страны, украинцы не должны забывать о преступлениях нацистского режима, как против евреев, так и против других народов.

Особенно теперь, когда наш народ сошелся в поединке с врагом не менее жестоким, чем нацисты.

Вечная память жертвам нацистского террора!

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