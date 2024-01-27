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День пам'яті жертв Голокосту — звернення Зеленського

27 січня 2024 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
День пам'яті жертв Голокосту — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Щороку 27 січня в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Президент України Володимир Зеленський закликав пам'ятати та знати правду про страшну катастрофу.

Відповідне звернення глава держави опублікував у своїх соцмережах.

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"Сьогодні світ вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Злочину нацистів, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, яка забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв були вбиті", — йдеться у повідомленні. 

Зеленський наголосив, що кожне нове покоління має знати правду про Голокост, адже це "дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу",

Крім того, він закликав пам'ятати про подвиг тих, хто попри такі важкі та страшні часи беріг у своїй душі добро та рятував життя інших, навіть якщо їхні імені невідомі.

"На жаль, ми не знаємо всіх таких історій порятунку, багато імен Праведників та рятівників залишилися невідомими. Але кожне ім’я, яке відоме, має бути збережене навіки. Щоб людство завжди пам'ятало, що навіть у найтемніших обставинах варто вірити й допомагати світлу перемогти", — сказав глава держави. 

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали, що таке Голокост і чому українцям варто пам'ятати про ці трагічні події.

Володимир Зеленський
геноцид
Друга світова війна
Голокост
євреї

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