День памяти жертв Холокоста — обращение Зеленского
Каждый год 27 января в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский призвал помнить и знать правду о страшной катастрофе.
Соответствующее обращение глава государства опубликовал в своих соцсетях.
Зеленский почтил жертв Холокоста
"Сегодня мир чтит память миллионов жертв Холокоста. Преступление нацистов, которому никогда не будет забвения. Рукотворной катастрофы, унесшей жизни миллионов невинных людей. Шесть миллионов евреев были убиты", — говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте, ведь это "очень важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась самой высокой ценностью для всех народов мира",
Кроме того, он призвал помнить о подвиге тех, кто, несмотря на такие тяжелые и страшные времена, берег в своей душе добро и спасал жизнь других, даже если их имени неизвестны.
"К сожалению, мы не знаем всех таких историй спасения, многие имена Праведников и спасителей остались неизвестными. Но каждое имя, известное, должно быть сохранено навеки. Чтобы человечество всегда помнило, что даже в самых темных обстоятельствах следует верить и помогать света победить", — сказал глава государства.
Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали, что такое Холокост и почему украинцам следует помнить об этих трагических событиях.
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