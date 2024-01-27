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День памяти жертв Холокоста — обращение Зеленского

27 января 2024 11:38
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День памяти жертв Холокоста — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Каждый год 27 января в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский призвал помнить и знать правду о страшной катастрофе.

Соответствующее обращение глава государства опубликовал в своих соцсетях.

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"Сегодня мир чтит память миллионов жертв Холокоста. Преступление нацистов, которому никогда не будет забвения. Рукотворной катастрофы, унесшей жизни миллионов невинных людей. Шесть миллионов евреев были убиты", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте, ведь это "очень важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась самой высокой ценностью для всех народов мира",

Кроме того, он призвал помнить о подвиге тех, кто, несмотря на такие тяжелые и страшные времена, берег в своей душе добро и спасал жизнь других, даже если их имени неизвестны.

"К сожалению, мы не знаем всех таких историй спасения, многие имена Праведников и спасителей остались неизвестными. Но каждое имя, известное, должно быть сохранено навеки. Чтобы человечество всегда помнило, что даже в самых темных обстоятельствах следует верить и помогать света победить", — сказал глава государства.

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Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали, что такое Холокост и почему украинцам следует помнить об этих трагических событиях.

Владимир Зеленский
геноцид
Вторая мировая война
Холокост
евреи

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