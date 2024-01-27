В день памяти жертв Холокоста Медведев заявил о необходимости уничтожить украинцев

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев отметился очередным циничным заявлением. В день памяти жертв Холокоста он заявил о необходимости уничтожить украинский народ.

Об этом Дмитрий Медведев написал на своей странице во Вконтакте.

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Заместитель главы Совета безопасности РФ отметил, что при активной поддержке стран Запада Киев якобы пытается бросить вызов России и остальному цивилизованному миру.

"Однако Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли", — добавил Медведев.

Пост Медведева. Фото: скриншот

Напомним, ежегодно 27 января в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский призвал помнить и знать правду о страшной катастрофе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что такое Холокост и почему украинцам следует помнить об этих трагических событиях.