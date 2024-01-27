В день памяти жертв Холокоста Медведев заявил о необходимости уничтожить украинцев
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев отметился очередным циничным заявлением. В день памяти жертв Холокоста он заявил о необходимости уничтожить украинский народ.
Об этом Дмитрий Медведев написал на своей странице во Вконтакте.
Циническое заявление Медведева
Заместитель главы Совета безопасности РФ отметил, что при активной поддержке стран Запада Киев якобы пытается бросить вызов России и остальному цивилизованному миру.
"Однако Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли", — добавил Медведев.
Напомним, ежегодно 27 января в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский призвал помнить и знать правду о страшной катастрофе.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что такое Холокост и почему украинцам следует помнить об этих трагических событиях.
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