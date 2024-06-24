Коли в Данії завершиться підготовка українських пілотів на F-16

Винищувачі F-16. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розповів, коли його країна припинить навчати українських пілотів на винищувачах F-16. За його словами, підготовку проводити буде неможливо після 2024 року.

Про це Троельс Лунд Поульсен сказав на спільній пресконференції з норвезьким міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, передає Ritzau.

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Поульсен зазначив, що Данія не зможе продовжувати підготовку українських пілотів після 2024 року внаслідок того, що переходить на винищувачі F-35. Для них будуть використовувати авіабазу Скрюдструп, де зараз навчаються українці.

За його словами, до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 усього пройдуть "близько 20" українських пілотів.

Міністр оборони Данії зазначив, що його країна й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських пілотів, але в інших країнах.

"Сьогодні українські пілоти також проходять підготовку в Румунії, але ще не ухвалене рішення, чи буде Данія долучатися до цього процесу, і якщо так, то яким чином", — додав Поульсен.

Нагадаємо, вже влітку 2024 року перші винищувачі F-16 з'являться в небі над Україною. Вони можуть бути залучені до оборони Харкова від керованих авіабомб.

Також на полях Саміту миру Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вони поговорили про передачу Києву літаків F-16.