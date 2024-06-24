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В Дании ответили, когда перестанут учить украинских пилотов на F-16

24 июня 2024 21:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Когда в Дании завершится подготовка украинских пилотов на F-16
Истребители F-16. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен рассказал, когда его страна перестанет учить украинских пилотов на истребителях F-16. По его словам, подготовку проводить будет невозможно после 2024 года.

Об этом Троэльс Лунд Поульсен сказал на совместной пресс-конференции с норвежским министром обороны Бьорном Арильдом Граммом, передает Ritzau.

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Поульсен отметил, что Дания не сможет продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года в результате перехода на истребители F-35. Для них будут использовать авиабазу Скрюдструп, где сейчас учатся украинцы.

По его словам, до конца учебной программы в Дании подготовку на F-16 всего пройдут "около 20" украинских пилотов.

Министр обороны Дании отметил, что его страна и дальше будет вносить свой вклад в подготовку украинских пилотов, но в других странах.

"Сегодня украинские пилоты также проходят подготовку в Румынии, но еще не принято решение, будет ли Дания участвовать в этом процессе, и если да, то каким образом", — добавил Поульсен.

Напомним, уже летом 2024 года первые истребители F-16 появятся в небе над Украиной. Они могут быть вовлечены в оборону Харькова от управляемых авиабомб.

Также на полях Саммита мира Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Они поговорили о передаче Киеву самолетов F-16.

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Украина
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