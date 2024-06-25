Стрілянина в Дагестані 25 червня — подробиці нападу на російських силовиків

Правоохоронці на вулицях Махачкали. Фото: скриншот

Повторна стрілянина відбулась у столиці Республіки Дагестан Махачкалі. Знову відкрили вогонь по російських силовиках.

Відповідне відео оприлюднили російські Telegram-канали у вівторок, 25 червня.

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Стрілянина в Дагестані 25 червня

За даними каналів, у Махачкалі введено план "Перехоплення". Розшукують двох озброєних невідомих, які стріляли по співробітнику патрульно-постової служби.

Один із працівників ППС помітив авто Lada Priora чорного кольору, всередині якої було двоє осіб в чорному. Коли співробітники ППС спробували підійти, невідомі почали стріляти, а опісля втекли з місця події.

Наразі кілька вулиць у місті перекрили, натомість місцевих попросили не виходити з будинків.

Зауважимо, що російська влада цю ситуацію поки що ніяк не прокоментувала.

Оновлено 23:55. За даними російських ЗМІ, насправді в Махачкалі не вводили план "Перехоплення", а відбувалась перевірка інформації. Як виявилось, повідомлення про озброєних людей не відповідає дійсності.

У МВС Дагестану заявили, що порушень громадського порядку в місті нема. Також силовики відновили рух авто на вулицях Махачкали.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ТАСС"

Теракт в Дагестані 23 червня

Як відомо, Дагестан — одна з республік у складі Росії, що межує з Азербайджаном, Грузією, Чечнею, Ставропольським краєм і Калмикією.

Нагадаємо, що в неділю, 23 червня, в Дагестані відкрили вогонь по синагозі та церкві, також обстріляли пост державної патрульної служби.

Загалом внаслідок теракту загинули 10 людей, вісім із яких є поліцейськими та один священник, також 34 людини отримали поранення. Крім того, в Дагестані ліквідували шістьох бойовиків, а двох вдалося затримати.