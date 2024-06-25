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В Дагестане повторная стрельба — неизвестные открыли огонь по российским силовикам

25 июня 2024 23:51
обновлено: 00:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стрельба в Дагестане 25 июня — подробности нападения на российских силовиков
Правоохранители на улицах Махачкалы. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Повторная стрельба произошла в столице Республики Дагестан Махачкале. Вновь открыли огонь по российским силовикам.

Соответствующее видео обнародовали российские Telegram-каналы во вторник, 25 июня.

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Стрельба в Дагестане 25 июня

По данным каналов, в Махачкале введен план "Перехват". Разыскивают двух вооруженных неизвестных, стрелявших по сотруднику патрульно-постовой службы.

Один из работников ППС заметил авто Lada Priora черного цвета, внутри которой было два человека в черном. Когда сотрудники ППС попытались подойти, неизвестные начали стрелять, а затем скрылись с места происшествия.

Сейчас несколько улиц в городе перекрыли, а местных попросили не выходить из домов.

Заметим, что российские власти эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Обновлено 23:55. По данным российских СМИ, на самом деле в Махачкале не вводили план "Перехват", а происходила проверка информации. Как оказалось, сообщение о вооруженных людях не соответствует действительности.

В МВД Дагестана заявили, что нарушений общественного порядка в городе нет. Также силовики возобновили движение авто на улицах Махачкалы.

Что произошло в Дагестане 25 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "ТАСС"

Теракт в Дагестане 23 июня

Как известно, Дагестан — одна из республик в составе России, граничащая с Азербайджаном, Грузией, Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией.

Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане открыли огонь по синагоге и церкви, также обстреляли пост государственной патрульной службы.

Всего в результате теракта погибли 10 человек, восемь из которых полицейские и один священник, также 34 человека получили ранения. Кроме того, в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, а двоих удалось задержать.

оружие
стрельба
полиция
авто
Дагестан
Россия

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