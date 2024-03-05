У Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечують глобальне з'єднання з інтернетом
У Червоному морі перерізали три кабелі, які забезпечують глобальний інтернет і телекомунікації. Хусити заперечують саботаж ліній на маршруті, який називають ключовим для передачі даних з Азії до Європи.
Про це повідомляє Sky News у вівторок, 5 березня.
Перерізані кабелі у Червоному морі
Минулого місяця уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі. Через Червоне море на лініях передачі даних до регіонів Африки, Азії та Близького Сходу пошкодження впливають на 25% трафіку.
Гонконгська компанія HGC Global Communications повідомила, що до них відносяться Азія-Африка-Європа 1, Європа-Індія, Seacom і TGN-Gulf.
Хусити звинуватили в збоях військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.
Компанія Seacom, яка обслуговує Джибуті, заявила, що початкове тестування вказує на те, що постраждалий сегмент знаходиться в межах єменської морської юрисдикції в південній частині Червоного моря.
Компанія повідомила, що вона перенаправляє трафік, який їй вдалося змінити, хоча деякі сервіси не працюють.
Компанія Tata Communications заявила, що ініціювала негайні і відповідні заходи з виправлення ситуації після того, як лінію було перервано.
Нагадаємо, 19 лютого єменські хусити атакували двома балістичними ракетами корабель США, який віз гуманітарну допомогу. Американський лайнер йшов під прапором Греції.
Також 3 лютого США та Британія завдали удару по 13 об'єктах єменських хуситів. Про це йдеться в заяві голови Пентагону Ллойда Остіна.
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