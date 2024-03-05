В Красном море перерезали три кабеля, которые обеспечивают глобальное соединение с интернетом

Кабели. Фото: Pexels

В Красном море перерезали три кабеля, обеспечивающих глобальный интернет и телекоммуникации. Хуситы отрицают саботаж линий на маршруте, который называют ключевым для передачи данных из Азии в Европу.

Об этом сообщает Sky News во вторник, 5 марта.

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Перерезанные кабели в Красном море

В прошлом месяце правительство Йемена заявило, что хуситы планировали атаковать кабели. Через Красное море на линиях передачи данных в регионы Африки, Азии и Ближнего Востока повреждения влияют на 25% трафика.

Кабели в Красном море. Фото: Sky News

Гонконгская компания HGC Global Communications сообщила, что к ним относятся Азия-Африка-Европа 1, Европа-Индия, Seacom и TGN-Gulf.

Хуситы обвинили в сбоях военные операции Великобритании и США, не предоставив доказательств.

Компания Seacom, обслуживающая Джибути, заявила, что первоначальное тестирование указывает на то, что пострадавший сегмент находится в пределах йеменской морской юрисдикции в южной части Красного моря.

Компания сообщила, что она перенаправляет трафик, который ей удалось сменить, хотя некоторые сервисы не работают.

Компания Tata Communications заявила, что инициировала немедленные и ответные меры по исправлению ситуации после того, как линия была прервана.

Напомним, 19 февраля йеменские хуситы атаковали двумя баллистическими ракетами корабль США, везший гуманитарную помощь. Американский лайнер шел под флагом Греции.

Также 3 февраля США и Британия нанесли удар по 13 объектам йеменских хуситов. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.