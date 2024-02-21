Хусити атакували ракетами корабель США з гуманітарною допомогою

Кораблі США в Червоному морі. Ілюстративне фото: АР

Єменські хусити 19 лютого атакували двома балістичними ракетами корабель США, який віз гуманітарну допомогу. Американський лайнер йшов під прапором Греції.

Про це повідомила пресслужба Центрального командування США в X у середу, 21 лютого.

Атака хуситів на корабель США 19 лютого

У відомстві розповіли, що 19 лютого у період між 12:30 та 13:50 (за місцевим часом) хусити завдали удару двома протикорабельними балістичними ракетами по балкеру Sea Champion під грецьким прапором, який належить США і прямував до порту Аден у Ємені.

"Одна з ракет здетонувала біля корабля, завдавши незначних пошкоджень. Проте її екіпаж продовжив курс до свого кінцевого пункту призначення: доставляв зерно до Адена на користь єменського народу", — йдеться у повідомленні.

Військові США додали, що агресія хуситів у регіоні "загострила і без того високий рівень потреб" у постраждалому від конфлікту Ємені, який залишається однією з найбільших гуманітарних криз у світі. За попередньою інформацією, майже 80% усього населення потребує гуманітарної допомоги.

"Ми прагнемо протидіяти зловмисним діям хуситів, які безпосередньо загрожують імпорту продуктів харчування та гуманітарній допомозі до Ємену", — наголосили в Центрі командування США.

Скриншот допису Центру командування США в Х

Нагадаємо, нещодавно поблизу берегів Ємену бойовики руху хуситів обстріляли ракетами судно, що перевозило небезпечні добрива. Екіпаж корабля вимушено евакуювався.

Раніше США та Британія завдали удару по 13 об'єктах єменських хуситів, пов’язаних з глибоко захованими складами зброї, ракетними системами і пусковими установками.