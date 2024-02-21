Хусити атакували ракетами корабель США з гуманітарною допомогою
Єменські хусити 19 лютого атакували двома балістичними ракетами корабель США, який віз гуманітарну допомогу. Американський лайнер йшов під прапором Греції.
Про це повідомила пресслужба Центрального командування США в X у середу, 21 лютого.
Атака хуситів на корабель США 19 лютого
У відомстві розповіли, що 19 лютого у період між 12:30 та 13:50 (за місцевим часом) хусити завдали удару двома протикорабельними балістичними ракетами по балкеру Sea Champion під грецьким прапором, який належить США і прямував до порту Аден у Ємені.
"Одна з ракет здетонувала біля корабля, завдавши незначних пошкоджень. Проте її екіпаж продовжив курс до свого кінцевого пункту призначення: доставляв зерно до Адена на користь єменського народу", — йдеться у повідомленні.
Військові США додали, що агресія хуситів у регіоні "загострила і без того високий рівень потреб" у постраждалому від конфлікту Ємені, який залишається однією з найбільших гуманітарних криз у світі. За попередньою інформацією, майже 80% усього населення потребує гуманітарної допомоги.
"Ми прагнемо протидіяти зловмисним діям хуситів, які безпосередньо загрожують імпорту продуктів харчування та гуманітарній допомозі до Ємену", — наголосили в Центрі командування США.
Нагадаємо, нещодавно поблизу берегів Ємену бойовики руху хуситів обстріляли ракетами судно, що перевозило небезпечні добрива. Екіпаж корабля вимушено евакуювався.
Раніше США та Британія завдали удару по 13 об'єктах єменських хуситів, пов’язаних з глибоко захованими складами зброї, ракетними системами і пусковими установками.
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