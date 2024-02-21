Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Хуситы атаковали ракетами корабль США с гуманитарной помощью arrow

Хуситы атаковали ракетами корабль США с гуманитарной помощью

21 февраля 2024 11:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хуситы атаковали ракетами корабль США с гуманитарной помощью
Корабли США в Красном море. Иллюстративное фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Йеменские хуситы 19 февраля атаковали двумя баллистическими ракетами корабль США, который вез гуманитарную помощь. Американский лайнер шел под флагом Греции.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США в X в среду, 21 февраля.

Атака хуситов на корабль США 19 февраля

В ведомстве рассказали, что 19 февраля в период между 12:30 и 13:50 (по местному времени) хуситы нанесли удар двумя противокорабельными баллистическими ракетами по балкеру Sea Champion под греческим флагом, который принадлежит США и направлялся в порт Аден в Йемене.

"Одна из ракет сдетонировала у корабля, нанеся незначительные повреждения. Однако ее экипаж продолжил курс до своего конечного пункта назначения: доставлял зерно в Аден в пользу йеменского народа", — говорится в сообщении.

Военные США добавили, что агрессия хуситов в регионе "обострила и без того высокий уровень потребностей" в пострадавшем от конфликта Йемене, который остается одним из самых больших гуманитарных кризисов в мире. По предварительной информации, почти 80% всего населения нуждаются в гуманитарной помощи.

"Мы стремимся противодействовать злонамеренным действиям хуситов, непосредственно угрожающих импорту продуктов питания и гуманитарной помощи в Йемен", — подчеркнули в Центре командования США.

null
Скриншот сообщения Центра командования США в Х

Напомним, недавно у берегов Йемена боевики движения хуситов обстреляли ракетами судно, перевозившее опасные удобрения. Экипаж корабля вынужденно эвакуировался.

Ранее США и Британия нанесли удар по 13 объектам йеменских хуситов, связанным с глубоко спрятанными оружейными составами, ракетными системами и пусковыми установками.

США
корабль
гуманитарная помощь
ракетный удар
Йемен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме