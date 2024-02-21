Хуситы атаковали ракетами корабль США с гуманитарной помощью

Корабли США в Красном море. Иллюстративное фото: АР

Йеменские хуситы 19 февраля атаковали двумя баллистическими ракетами корабль США, который вез гуманитарную помощь. Американский лайнер шел под флагом Греции.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США в X в среду, 21 февраля.

Атака хуситов на корабль США 19 февраля

В ведомстве рассказали, что 19 февраля в период между 12:30 и 13:50 (по местному времени) хуситы нанесли удар двумя противокорабельными баллистическими ракетами по балкеру Sea Champion под греческим флагом, который принадлежит США и направлялся в порт Аден в Йемене.

"Одна из ракет сдетонировала у корабля, нанеся незначительные повреждения. Однако ее экипаж продолжил курс до своего конечного пункта назначения: доставлял зерно в Аден в пользу йеменского народа", — говорится в сообщении.

Военные США добавили, что агрессия хуситов в регионе "обострила и без того высокий уровень потребностей" в пострадавшем от конфликта Йемене, который остается одним из самых больших гуманитарных кризисов в мире. По предварительной информации, почти 80% всего населения нуждаются в гуманитарной помощи.

"Мы стремимся противодействовать злонамеренным действиям хуситов, непосредственно угрожающих импорту продуктов питания и гуманитарной помощи в Йемен", — подчеркнули в Центре командования США.

Скриншот сообщения Центра командования США в Х

Напомним, недавно у берегов Йемена боевики движения хуситов обстреляли ракетами судно, перевозившее опасные удобрения. Экипаж корабля вынужденно эвакуировался.

Ранее США и Британия нанесли удар по 13 объектам йеменских хуситов, связанным с глубоко спрятанными оружейными составами, ракетными системами и пусковыми установками.