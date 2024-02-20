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В Ємені хусити завдали удару ракетами по кораблю з хімікатами

20 лютого 2024 03:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Ємені хусити завдали удару ракетами по кораблю з хімікатами
Вантажний танкер. Фото ілюстративне: Zaxid.net
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Поблизу берегів Ємену бойовики руху хуситів обстріляли ракетами судно, що перевозило небезпечні добрива. Екіпаж корабля вимушено евакуювався.

Про це повідомило ВВС.

Хусити обстріляли корабель

Вантажне судно Rubymar, яке стало об'єктом атаки з боку хуситів, рухалося під прапором африканської країни Беліз та було зареєстроване у Великій Британії.

Корабель обстріляли, коли він перебував в Аденській затоці та наближався до Баб-ель-Мандебської протоки. Судно перевозило "дуже небезпечні" добрива та почало набирати воду через пошкодження, завдані обстрілом.

Велика Британія засудила цей напад і повідомила, що кораблі союзників "уже перебувають на місці події".

Варто відзначити, що це одна з найбільш руйнівних атак хуситів. Експерти вважають, що вона свідчить про безуспішність зусиль країн Заходу щодо стримування терористів.

Раніше ми повідомляли, що США та Британія завдали удару по 13 об'єктах єменських хуситів. Про це йдеться в заяві голови Пентагону Ллойда Остіна.

Додамо, офіційні особи Китаю попросили Іран стримувати атаки єменських хуситів на кораблі в Червоному морі. В інакшому випадку це позначиться на торговельних відносинах Пекіна з Тегераном.

США
війна
НАТО
корабель
терористи
обстріли

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