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В Йемене хуситы нанесли удар ракетами по кораблю с химикатами

20 февраля 2024 03:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Йемене хуситы нанесли удар ракетами по кораблю с химикатами
Грузовой танкер. Фото иллюстративное: Zaxid.net
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

У берегов Йемена боевики движения хуситов обстреляли ракетами судно, перевозившее опасные удобрения. Экипаж корабля вынужденно эвакуировался.

Об этом сообщило BBC.

Хуситы обстреляли корабль

Грузовое судно Rubymar, ставшее объектом атаки со стороны хуситов, двигалось под флагом африканской страны Белиз и было зарегистрировано в Великобритании.

Корабль обстреляли, когда он находился в Аденском заливе и приближался к Баб-эль-Мандебскому проливу. Судно перевозило "очень опасные" удобрения и начало набирать воду из-за повреждений, нанесенных обстрелом.

Великобритания осудила это нападение и сообщила, что корабли союзников "уже находятся на месте происшествия".

Следует отметить, что это одна из самых разрушительных атак хуситов. Эксперты считают, что она свидетельствует о безуспешности усилий стран Запада по сдерживанию террористов.

Ранее мы сообщали, что США и Британия нанесли удар по 13 объектам йеменских хуситов. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

Добавим, официальные лица Китая попросили Иран сдерживать атаки йеменских хуситов на корабле в Красном море. В противном случае это отразится на торговых отношениях Пекина с Тегераном.

США
война
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корабль
террористы
обстрелы

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