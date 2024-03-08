Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Чернівцях поліцейська погрожувала учням ТЦК у гімназії — батьки вимагають звільнення директорки arrow

У Чернівцях поліцейська погрожувала учням ТЦК у гімназії — батьки вимагають звільнення директорки

8 березня 2024 00:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Чернівцях поліцейська погрожувала учням ТЦК у гімназії — батьки вимагають звільнення директорки
Батьки, які прийшли відстоювати права дітей у школі. Фото: скриншот з відео Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У соцмережах поширили аудіозапис, де поліцейська у Чернівцях кричала та погрожувала учням гімназії №5 "Інтеграл". Одну з учениць представниця примусила присідати, тому що дівчина нібито "не знала що таке додаток". Поліцейська також заявляла, що може оштрафувати батьків школярів та навіть "здати" їх територіального центру комплектування.
 
Про це розповів батько школярки 5 класу, повідомляє "Чернівецький Промінь".

Поліцейська залякувала та погрожувала дітям у школі

Батько розповів, що поведінка поліцейської була жахливою, вона всіляко принижувала та залякувала дітей. 

Читайте також:

"Вона почала своє "навчання" у вигляді погроз дітям, неповнолітнім дітям!!! Однією з форм залякування було схиляння дітей до прибирання дітьми поліцейської дільниці. Іншим погрожувала, що здасть в дитячий будинок. Але це ще не все! Поліціантка питала дітей, що таке "підмет" та "присудок" і якщо дитина не знала відповідь — заставляла присідати з руками піднятими вгору 40 разів!!! Ще й кричала, бігом!!! Обзивала їх тупими!" — розповів чоловік.

Батько розповів, що всі діти плакали та були налякані. Одній дівчинці дісталося через те, що в неї кучеряве волосся. Представниця ювенальної поліції сказала, що учениця має щось зробити зі своїм волоссям, бо інакше потрапить до дитячого будинку. 

"Поліцейська дуже цікавилася заробітною платою батьків, залякувала, що вона має право виписати штрафи, і вони (діти — Ред.) "їсти не будуть щомісяця", — вказала мати школяра.

Під час словесних знущань з дітей була присутня класний керівник та психолог. При цьому вони не втручалися та ніяк не реагували на слова поліцейської. Жінка заявила, що може "здати" батьків учнів до ТЦК.

"За цим усім спостерігали дорослі в особі класного керівника і, найголовніше і шокуюче, шкільного психолога! Відбувалося залякування дітей: інтернатом, колонією, СІЗО, перевіркою будинків працівниками поліції на придатність їх тат до військової служби. За словами сина, вони боялися дихати, зі сльозами в очах сиділи усі", — зазначила мати.

Батьки вимагають звільнити директорку гімназії

На інцидент відреагувало майже сто батьків. Вони вимагають звільнити директорку, тому що це саме вона запросила поліцейську на виховну бесіду до школи. На думку батьків, директорка мала зупинити ці приниження, але цього не сталося.

При цьому сама голова освітнього закладу вважає, що підстав для її звільнення немає. За її словами виховну бесіду вирішили провести через регулярну лайку учнів в школі та їх зовнішній вигляд, який нібито не відповідає правилам гімназії.

"Дітей ніхто не принижував, насилля не було. Якщо їх заставили поприсідати, то в цьому нічого немає. На фізкультурі вони роблять те ж саме. Не бачу підстав писати заяву на звільнення, ми маємо знайти порозуміння", — заявила директорка.

В управлінні освіти зазначили, що буде проведено перевірку в гімназії. А також вирішується питання щодо відсторонення з посади директорки на час розслідування.

"Є ймовірне порушення прав дітей. Я впродовж трьох годин розмовляла з батьками. Вони кажуть, що побоюються за життя та здоров'я дітей, якщо вони будуть перебувати в закладі. Це їхня позиція", — сказала начальниця міського управління освіти Ірина Ткачук.

Нагадаємо, у Рівному вчителька принизила учня на очах в інших школярів. Жінка обізвала хлопця нецензурними словами "дибіляка та скотиняка".

Також ми писали, що у Рівному судили викладачку із приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Педагогиню звинуватили в отриманні хабаря від студента в розмірі 1 тисячі доларів.

скандал
Чернівці
Україна
ТЦК та СП
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня