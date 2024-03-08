В Черновцах полицейская угрожала ученикам ТЦК в гимназии — родители требуют увольнения директора

Родители, пришедшие отстаивать права детей в школе. Фото: скриншот с видео Суспільне

В соцсетях распространили аудиозапись, где полицейская в Черновцах кричала и угрожала ученикам гимназии №5 "Інтеграл". Одну из учениц представительница заставила приседать, потому что девушка якобы "не знала, что такое дополнение". Полицейская также заявляла, что может оштрафовать родителей школьников и даже "сдать" их в территориальный центр комплектования.



Об этом рассказал отец школьницы 5 класса, сообщает "Чернівецький Промінь".

Полицейская запугивала и угрожала детям в школе

Отец рассказал, что поведение полицейской было ужасным, она всячески унижала и запугивала детей.

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"Она начала свое "обучение" в виде угроз детям, несовершеннолетним детям!!! Одной из форм запугивания было склонение детей к уборке детьми полицейского участка. Другим угрожала, что сдаст в детский дом. Но это еще не все! Полициантка спрашивала детей, что такое "подлежащее" и "сказуемое" и если ребенок не знал ответ — заставляла приседать с руками поднятыми вверх 40 раз!!! Еще и кричала, бегом!!! Обзывала их тупыми!" — рассказал мужчина.

Отец рассказал, что все дети плакали и были напуганы. Одной девочке досталось из-за того, что у нее вьющиеся волосы. Представительница ювенальной полиции сказала, что ученица должна что-то сделать со своими волосами, потому что иначе попадет в детский дом.

"Полицейская очень интересовалась заработной платой родителей, запугивала, что она имеет право выписать штрафы, и они (дети — Ред.) "есть не будут каждый месяц", — указала мать школьника.

Во время словесных издевательств над детьми присутствовала классный руководитель и психолог. При этом они не вмешивались и никак не реагировали на слова полицейской. Женщина заявила, что может "сдать" родителей учеников в ТЦК.

"За этим всем наблюдали взрослые в лице классного руководителя и, самое главное и шокирующее, школьного психолога! Происходило запугивание детей: интернатом, колонией, СИЗО, проверкой домов работниками полиции на пригодность их пап к военной службе. По словам сына, они боялись дышать, слезами в глазах сидели все", — отметила мать.

Родители требуют уволить директора гимназии

На инцидент отреагировали почти сто родителей. Они требуют уволить директора, потому что именно она пригласила полицейскую на воспитательную беседу в школу. По мнению родителей, директор должна была остановить эти унижения, но этого не произошло.

При этом сама глава образовательного учреждения считает, что оснований для ее увольнения нет. По ее словам, воспитательную беседу решили провести из-за регулярной брани учащихся в школе и их внешнего вида, который якобы не соответствует правилам гимназии.

"Детей никто не унижал, насилия не было. Если их заставили присесть, то в этом ничего нет. На физкультуре они делают то же самое. Не вижу оснований писать заявление на увольнение, мы должны найти понимание", — заявила директор.

В управлении образования отметили, что будет проведена проверка в гимназии. А также решается вопрос об отстранении от должности директора на время расследования.

"Есть вероятное нарушение прав детей. Я на протяжении трех часов разговаривала с родителями. Они говорят, что опасаются за жизнь и здоровье детей, если они будут находиться в заведении. Это их позиция", — сказала начальник городского управления образования Ирина Ткачук.

Напомним, в Ровно учительница унизила ученика на глазах у других школьников. Женщина обозвала парня нецензурными словами "дибиляка и скотиняка".

Также мы писали, что в Ровно судили преподавательницу частного Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука. Педагог была обвинена в получении взятки от студента в размере 1 тысячи долларов.