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У Рівному вчителька публічно принизила учня — деталі скандалу

21 лютого 2024 18:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Рівному вчителька публічно принизила учня — деталі скандалу
Учні та вчителька в шкільному класі. Ілюстративне фото: Освіторія
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Рівному вчителька 18 ліцею принизила учня на очах в інших школярів. Жінка обізвала хлопця нецензурними словами "дибіляка та скотиняка". Причиною таких дій педагогині стало те, що учень розповсюдив у мережі відео з шкільної їдальні, на якому видно, як школяр дістає нитку з піци.

Про це повідомляє видання РадіоТрек.

Увага! Відео містить нецензурну лексику! 18+!

Скандал за участі вчительки та учня у рівненському ліцеї

Учень опублікував відео зі шкільної їдальні, на якому він дістає довгу нитку з піци. Як з'ясувалося, нитка опинилася в їжі через те, що кухарка накрила піцу рушником. Педагогиню різко обурило відео школяра і вона публічно обізвала його. У ситуацію втрутився керівник міського управління Андрій Мазур, який назвав такі дії вчительки "неприпустимими" і додав, що на педагогиню очікує відповідальність.

"Ти дибіляка непотрібний, ти скотиняка. Що тепер робити? Нащо скинув? Він скинув не в телеграмі, він скинув в Рівне. Нащо ти скинув! То, б**ха-муха, скинь як мати з батьком сваряться всім в телеграм", — викрикувала вчителька.

Також на подію відреагувало представництво Уповноваженого Верховної ради з прав людини у Рівненській області. Представник Уповноваженого  з прав людини в області Олександр Корнійчук наголосив, що така поведінка є неприпустимою для співробітника школи та зауважив, що своїми діями педагогиня порушила права школяра. Відомство запросило пояснення інциденту від місцевого Управління освіти.

Як відомо, педагог, що образила учня викладає в ліцеї польську мову та є класним керівником раніше згаданого школяра.

Це вже не перший скандал пов'язаний із вчителькою. Раніше вона вдарила одного з учнів по обличчю.

Наразі в ліцеї перебуває комісія разом з керівником міського управління Мазуром, які з'ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Рівному судили викладачку із приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Педагогиню звинуватили в отриманні хабаря від студента в розмірі 1 тисячі доларів.

Також ми писали про те, що вчителям підвищать зарплати у 2024 році. Співробітники освітніх закладів отримуватимуть від 10 до 15 гривень щомісяця.

скандал
вчителі
діти
Рівне
Україна
школярі
школа

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