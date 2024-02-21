Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Ровно учитель публично унизила ученика — детали скандала arrow

В Ровно учитель публично унизила ученика — детали скандала

21 февраля 2024 18:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Ровно учитель публично унизила ученика — детали скандала
Ученики и учитель в школьном классе. Иллюстративное фото: Образование
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Ровно учитель 18 лицея унизила ученика на глазах других школьников. Женщина обозвала парня нецензурными словами "дебиляка и скотиняка". Причиной таких действий педагога стало то, что ученик распространил в сети видео из школьной столовой, на котором видно, как школьник достает нить из пиццы.

Об этом сообщает издание РадиоТрек.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 18+!

Скандал с участием учителя и ученика в ровенском лицее

Ученик опубликовал видео из школьной столовой, на котором он достает длинную нить из пиццы. Как выяснилось, нить оказалась в еде из-за того, что повар накрыла пиццу полотенцем. Педагога резко возмутило видео школьника, и она публично обозвала его. В ситуацию вмешался руководитель городского управления Андрей Мазур, который назвал такие действия учителя "недопустимыми" и добавил, что педагога ожидает ответственность.

"Ты дебиляка, ты скотиняка. Что теперь делать? Зачем скинул? Он скинул не в телеграм, он скинул в Ровно. Зачем ты скинул! Так, б**ха-муха скинь как мать с отцом ссорятся всем в телеграм", — выкрикивала учитель.

Также на событие отреагировало представительство Уполномоченного Верховной рады по правам человека в Ровенской области. Представитель Уполномоченного по правам человека в области Александр Корнийчук подчеркнул, что такое поведение является недопустимым для сотрудника школы и отметил, что своими действиями педагог нарушила права школьника. Ведомство запросило объяснение инцидента от местного Управления образования.

Как известно, педагог, оскорбившая ученика, преподает в лицее польский язык и является классным руководителем ранее упомянутого школьника.

Это уже не первый скандал, связанный с учителем. Ранее она ударила одного из учеников по лицу.

В настоящее время в лицее находится комиссия вместе с руководителем городского управления Мазуром, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Ровно судили преподавателя из частного Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука. Педагог была обвинена в получении взятки от студента в размере 1 тысячи долларов.

Также мы писали о том, что учителям повысят зарплаты в 2024 году. Сотрудники образовательных учреждений будут получать от 10 до 15 гривен ежемесячно.

скандал
учителя
дети
Ровно
Украина
школьники
школа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме