В Ровно учитель публично унизила ученика — детали скандала

Ученики и учитель в школьном классе. Иллюстративное фото: Образование

В Ровно учитель 18 лицея унизила ученика на глазах других школьников. Женщина обозвала парня нецензурными словами "дебиляка и скотиняка". Причиной таких действий педагога стало то, что ученик распространил в сети видео из школьной столовой, на котором видно, как школьник достает нить из пиццы.

Об этом сообщает издание РадиоТрек.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 18+!

Скандал с участием учителя и ученика в ровенском лицее

Ученик опубликовал видео из школьной столовой, на котором он достает длинную нить из пиццы. Как выяснилось, нить оказалась в еде из-за того, что повар накрыла пиццу полотенцем. Педагога резко возмутило видео школьника, и она публично обозвала его. В ситуацию вмешался руководитель городского управления Андрей Мазур, который назвал такие действия учителя "недопустимыми" и добавил, что педагога ожидает ответственность.

"Ты дебиляка, ты скотиняка. Что теперь делать? Зачем скинул? Он скинул не в телеграм, он скинул в Ровно. Зачем ты скинул! Так, б**ха-муха скинь как мать с отцом ссорятся всем в телеграм", — выкрикивала учитель.

Также на событие отреагировало представительство Уполномоченного Верховной рады по правам человека в Ровенской области. Представитель Уполномоченного по правам человека в области Александр Корнийчук подчеркнул, что такое поведение является недопустимым для сотрудника школы и отметил, что своими действиями педагог нарушила права школьника. Ведомство запросило объяснение инцидента от местного Управления образования.

Как известно, педагог, оскорбившая ученика, преподает в лицее польский язык и является классным руководителем ранее упомянутого школьника.

Это уже не первый скандал, связанный с учителем. Ранее она ударила одного из учеников по лицу.

В настоящее время в лицее находится комиссия вместе с руководителем городского управления Мазуром, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Ровно судили преподавателя из частного Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука. Педагог была обвинена в получении взятки от студента в размере 1 тысячи долларов.

Также мы писали о том, что учителям повысят зарплаты в 2024 году. Сотрудники образовательных учреждений будут получать от 10 до 15 гривен ежемесячно.