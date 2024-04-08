У Чернівцях п'яний чоловік підірвав у квартирі гранату

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

У Чернівцях 38-рінчий чоловік, будучи у стані алкогольного сп'яніння, підірвав у квартирі гранату. Він отримав травми кінцівок, його госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомили у виданні Молодий буковинець та ДСНС.

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Зазначається, що вибух стався у багатоквартирному будинку вранці, 8 квітня. Прибувши на місце події, рятувальники разом з правоохоронцями евакуювали з будинку 33 особи, з них 4 дітей.

З'ясувалося, що у самому помешканні, де стався інцидент, пошкоджені двері та підлога. Чоловік, який підірвав гранату, отримав травми кінцівок. Його госпіталізували до медичного закладу.

Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці.

Рятувальники та поліція на місці події. Фото: ДСНС

Рятувальники та поліція на місці події. Фото: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно у Білій Церкві Київської області через вибух невідомого предмету загорілися дві квартири. Загинув чоловік.

Додамо, у Рівненській області невідомі кинули гранату біля будинку посадовця. Ще одну гранату правоохоронці виявили під автомобілем, припаркованим на вулиці неподалік від місця події.