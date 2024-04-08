У Чернівцях п'яний чоловік підірвав у квартирі гранату
У Чернівцях 38-рінчий чоловік, будучи у стані алкогольного сп'яніння, підірвав у квартирі гранату. Він отримав травми кінцівок, його госпіталізували до медичного закладу.
Про це повідомили у виданні Молодий буковинець та ДСНС.
Що ще відомо про інцидент у Чернівцях
Зазначається, що вибух стався у багатоквартирному будинку вранці, 8 квітня. Прибувши на місце події, рятувальники разом з правоохоронцями евакуювали з будинку 33 особи, з них 4 дітей.
З'ясувалося, що у самому помешканні, де стався інцидент, пошкоджені двері та підлога. Чоловік, який підірвав гранату, отримав травми кінцівок. Його госпіталізували до медичного закладу.
Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно у Білій Церкві Київської області через вибух невідомого предмету загорілися дві квартири. Загинув чоловік.
Додамо, у Рівненській області невідомі кинули гранату біля будинку посадовця. Ще одну гранату правоохоронці виявили під автомобілем, припаркованим на вулиці неподалік від місця події.
Читайте Новини.LIVE!