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У Чернівцях п'яний чоловік підірвав у квартирі гранату

8 квітня 2024 11:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Чернівцях п'яний чоловік підірвав у квартирі гранату
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Чернівцях 38-рінчий чоловік, будучи у стані алкогольного сп'яніння, підірвав у квартирі гранату. Він отримав травми кінцівок, його госпіталізували до медичного закладу. 

Про це повідомили у виданні Молодий буковинець та ДСНС

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Зазначається, що вибух стався у багатоквартирному будинку вранці, 8 квітня. Прибувши на місце події, рятувальники разом з правоохоронцями евакуювали з будинку 33 особи, з них 4 дітей.

З'ясувалося, що у самому помешканні, де стався інцидент, пошкоджені двері та підлога. Чоловік, який підірвав гранату, отримав травми кінцівок. Його госпіталізували до медичного закладу.

Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці. 

Вибух у Чернівцях
Рятувальники та поліція на місці події. Фото: ДСНС
Вибух у Чернівцях
Рятувальники та поліція на місці події. Фото: ДСНС

Нагадаємо, нещодавно у Білій Церкві Київської області через вибух невідомого предмету загорілися дві квартири. Загинув чоловік. 

Додамо, у Рівненській області невідомі кинули гранату біля будинку посадовця. Ще одну гранату правоохоронці виявили під автомобілем, припаркованим на вулиці неподалік від місця події.

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