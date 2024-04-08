В Черновцах пьяный мужчина взорвал в квартире гранату
В Черновцах 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взорвал в квартире гранату. Он получил травмы конечностей, его госпитализировали в медицинское учреждение.
Об этом сообщили в издании Молодой буковинец и ГСЧС.
Что еще известно об инциденте в Черновцах
Отмечается, что взрыв произошел в многоквартирном доме утром 8 апреля. Прибыв на место происшествия, спасатели вместе с правоохранителями эвакуировали из дома 33 человека, из них 4 детей.
Выяснилось, что в самом доме, где произошел инцидент, повреждены двери и пол. Мужчина, взорвавший гранату, получил травмы конечностей. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители.
Напомним, недавно в Белой Церкви Киевской области из-за взрыва неизвестного предмета загорелись две квартиры. Погиб мужчина.
Добавим, в Ровенской области неизвестные бросили гранату у дома чиновника. Еще одну гранату правоохранители обнаружили под автомобилем, припаркованным на улице неподалеку от места происшествия.
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