В Черновцах пьяный мужчина взорвал в квартире гранату

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

В Черновцах 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взорвал в квартире гранату. Он получил травмы конечностей, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в издании Молодой буковинец и ГСЧС.

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Отмечается, что взрыв произошел в многоквартирном доме утром 8 апреля. Прибыв на место происшествия, спасатели вместе с правоохранителями эвакуировали из дома 33 человека, из них 4 детей.

Выяснилось, что в самом доме, где произошел инцидент, повреждены двери и пол. Мужчина, взорвавший гранату, получил травмы конечностей. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители.

Спасатели и полиция на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Спасатели и полиция на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Напомним, недавно в Белой Церкви Киевской области из-за взрыва неизвестного предмета загорелись две квартиры. Погиб мужчина.

Добавим, в Ровенской области неизвестные бросили гранату у дома чиновника. Еще одну гранату правоохранители обнаружили под автомобилем, припаркованным на улице неподалеку от места происшествия.