У Чехії заявили, що країна шукатиме більших внесків для постачання Україні боєприпасів

Військові на полі бою. Ілюстративне фото: AFP

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія прагнутиме залучити більші внески з усього світу для своєї програми забезпечення України боєприпасами. Він наголосив на необхідності відправлення Росії потужного сигналу від НАТО.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 31 травня.

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Чехія вже зібрала понад 1,6 мільярда євро, що дозволить надати Україні півмільйона снарядів у боротьбі проти російської агресії вже цього року. Ліпавський заявив, що під час неформальної зустрічі з іншими міністрами закордонних справ країн НАТО, обговорювались методи перетворення військової підтримки України на більш стабільну та довготривалу основу, а також плани на липневий саміт Альянсу.

"Я повністю згоден із закликом Столтенберга до сталого розвитку, і, безумовно, наша ініціатива вписується в це", — заявив міністр Чехії

Ліпавський також висловив думку, що НАТО має розробити єдину стратегію підтримки України, а не покладатися на ситуативні рішення.

"Ми повинні надіслати сильний сигнал Путіну, що його розрахунок на імперіалізм не спрацює", — додав він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, скільки боєприпасів отримає Україна до кінця року в рамках ініціативи Чехії.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна може отримати 180 тисяч боєприпасів, придбаних в рамках чеської ініціативи, у червні цього року.