Блінкен розповів, скільки боєприпасів отримає Україна до кінця року в рамках ініціативи Чехії

Держсекретар США Ентоні Блінкен з міністеркою оборони Чехії Яною Черноховою. Фото: x.com/SecBlinken

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Чехію. Він заявив, що до кінця року, Україна може отримати приблизно один мільйон артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи.

Про це він заявив на пресконференції з міністеркою оборони Чехії Яною Черноховою у четвер, 30 травня.

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Блінкен наголосив на "надзвичайно важливій" ролі Чехії у підтримці України. Він зазначив, що Чехія допомагає Україні з постачанням озброєння, організацією тренувань для українських військових, координацією доставки боєприпасів, а також підтримкою українських біженців.

"Особливо я хочу привітати роботу Чехії в тому, щоб знайти по світу необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155 мм та 152 мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України", — сказав Блінкен.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна може отримати 180 тисяч боєприпасів, придбаних в рамках чеської ініціативи, у червні цього року.

Раніше ми писали, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відправти в Україну "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів.