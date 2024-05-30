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Блинкен рассказал, сколько боеприпасов получит Украина до конца года в рамках инициативы Чехии

30 мая 2024 23:29
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Бригадир София
редактор
Блинкен рассказал, сколько боеприпасов получит Украина до конца года в рамках инициативы Чехии
Госсекретарь США Энтони Блинкен с министершей обороны Чехии Яной Черноховой. Фото: x.com/SecBlinken
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Бригадир София
редактор

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Чехию. Он заявил, что до конца года Украина может получить примерно один миллион артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

Об этом он заявил на пресс-конференции с министром обороны Чехии Яной Черноховой в четверг, 30 мая.

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Блинкен отметил "чрезвычайно важную" роль Чехии в поддержке Украины. Он отметил, что Чехия помогает Украине со снабжением вооружения, организацией тренировок для украинских военных, координацией доставки боеприпасов, а также поддержкой украинских беженцев.

"Особенно я хочу отметить работу Чехии в том, чтобы найти по миру необходимые боеприпасы, в которых Украина нуждается в поле боя, включая снаряды калибров 155 мм и 152 мм. Это критически важно. До конца года мы ожидаем, что инициатива под руководством Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины", — сказал Блинкен.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина может получить 180 тысяч боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, в июне этого года.

Ранее мы писали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует отправить в Украину сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.

Украина
боеприпасы
Энтони Блинкен
военная помощь
США
Чехия

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