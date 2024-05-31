В Чехии заявили, что страна будет искать большие взносы для поставок Украине боеприпасов

Военные на поле боя. Иллюстративное фото: AFP

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Чехия будет стремиться привлечь большие взносы со всего мира для своей программы обеспечения Украины боеприпасами. Он отметил необходимость отправки России мощного сигнала от НАТО.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 31 мая.

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Чехия уже собрала более 1,6 млрд евро, что позволит предоставить Украине полмиллиона снарядов в борьбе против российской агрессии уже в этом году. Липовский заявил, что во время неформальной встречи с другими министрами иностранных дел стран НАТО обсуждались методы превращения военной поддержки Украины в более стабильную и долговременную основу, а также планы на июльский саммит Альянса.

"Я полностью согласен с призывом Столтенберга к устойчивому развитию, и, безусловно, наша инициатива вписывается в это", — заявил министр Чехии.

Липовский также выразил мнение, что НАТО необходимо разработать единую стратегию поддержки Украины, а не полагаться на ситуативные решения.

"Мы должны послать сильный сигнал Путину, что его расчет на империализм не сработает", — добавил он.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, сколько боеприпасов получит Украина до конца года в рамках инициативы Чехии.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина может получить 180 тысяч боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, в июне этого года.