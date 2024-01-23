У Болгарії депутати внесли законопроєкт про замороження російських активів

Парламент Болгарії. Ілюстративне фото: parliament.bg

У Болгарії депутати від партії Ми продовжуємо зміни — демократична Болгарія" Івайло Мірчев і Надія Йорданова подали до парламенту новий законопроєкт. Головною метою документа є замороження майна та активів російських громадян, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє Novinite.

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Болгарським законопроєктом передбачено ведення публічного списку санкційних осіб з Росії та замороження їх активів. Такий список пропонується вести на вебсайті Міністерства закордонних справ Болгарії з метою захисту прав третіх осіб.

Також в документі йдеться про повернення санітарно-реабілітаційного комплексу "Камчія" у власність Болгарії.

Зазначається, що новий законопроєкт повинен забезпечити дотримання Болгарією міжнародних обмежувальних заходів. Його автор Мірчев вказав, що для Болгарії зараз критично важливо проголосувати за спеціальний законопроєкт, щоб виконувати свої зобов'язання щодо імплементації обмежувальних заходів.

Депутати, що створили документ розраховують на підтримку інших парламентських фракцій.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку щодо дискусій, пов'язаних із юридичними складнощами використання заморожених російських активів. При цьому він зазначив, що зараз є три основні способи фінансування України.

Додамо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена підтримала законопроєкт про конфіскацію активів Росії для України. Підтримка цього кроку з'явилася на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення Києву понад 60 мільярдів доларів.