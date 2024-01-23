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В Болгарии депутаты внесли законопроект о заморозке российских активов

23 января 2024 10:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Болгарии депутаты внесли законопроект о заморозке российских активов
Парламент в Болгарии. Иллюстративное фото: parliament.bg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Болгарии депутаты от партии Мы продолжаем изменения — демократическая Болгария" Ивайло Мирчев и Надежда Иорданова подали в парламент новый законопроект. Главной целью документа является заморозка имущества и активов попавших под санкции российских граждан.

Об этом сообщает Novinite.

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Болгарским законопроектом предусмотрено ведение публичного списка санкционных лиц из России и замораживание их активов. Такой список предлагается вести на вебсайте Министерства иностранных дел Болгарии с целью защиты прав третьих лиц.

Также в документе говорится о возвращении санитарно-реабилитационного комплекса "Камчия" в собственность Болгарии.

Новый законопроект должен обеспечить соблюдение Болгарией международных ограничительных мер. Его автор Мирчев указал, что для Болгарии сейчас критически важно проголосовать за специальный законопроект, чтобы выполнять свои обязательства по имплементации ограничительных мер.

Депутаты, создавшие документ, рассчитывают на поддержку других парламентских фракций.

Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение по поводу дискуссий, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он отметил, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.

Добавим, администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена поддержала законопроект о конфискации активов России для Украины. Поддержка этого шага появилась на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Киеву более 60 миллиардов долларов.

активы
Болгария
законопроект
Россия

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