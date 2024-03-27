У Берліні побудують 16 центрів для біженців з України — скільки людей вони вмістять
У Берліні збудують 16 центрів для розміщення українських біженців, в які зможуть заселитися шість тисяч осіб. Також найближчим часом збільшать на тисячу кількість місць у колишньому аеропорту Тегель.
Про це розповів мер міста Кай Вегнер, повідомляє Berlin.de.
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У дев'яти районах німецької столиці збудують 16 центрів із житлом контейнерного типу для біженців. Загалом вони матимуть 6130 місць. Відповідне рішення Сенат ухвалив 26 березня.
"Мета — забезпечити децентралізоване розміщення біженців. Цифри знову зростають. Це дає нам трохи передихнути, але загальна проблема залишиться", — сказав Кай Вегнер.
16 нових контейнерних центрів планують збудувати у 2025 і 2026 роках. Найменший об’єкт розрахований на 150 місць, найбільший — на 620.
Це будуть будівлі на від одного до трьох поверхів, які використовуватимуть як гуртожитки та окремі квартири.
Програма житлових контейнерів має забезпечити розміщення біженців у найближчі роки.
Центр у Тегелі діятиме до 2026 року
Також центр для біженців на території колишнього аеропорту в Тегелі планують розширити на 1000 місць.
Нові місця мають відкрити влітку 2024 року. Планують створити шість великих наметів.
Зараз у центрі прибуття в Тегелі розміщено близько 3900 біженців з України та близько 540 шукачів притулку.
Планується, що він діятиме до 31 грудня 2025 року, а потім об'єкти демонтують.
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