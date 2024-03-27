У Берліні побудують 16 центрів для біженців з України — скільки людей вони вмістять

Перехожий біля будівлі. Фото ілюстративне: Bloomberg

У Берліні збудують 16 центрів для розміщення українських біженців, в які зможуть заселитися шість тисяч осіб. Також найближчим часом збільшать на тисячу кількість місць у колишньому аеропорту Тегель.

Про це розповів мер міста Кай Вегнер, повідомляє Berlin.de.

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У дев'яти районах німецької столиці збудують 16 центрів із житлом контейнерного типу для біженців. Загалом вони матимуть 6130 місць. Відповідне рішення Сенат ухвалив 26 березня.

"Мета — забезпечити децентралізоване розміщення біженців. Цифри знову зростають. Це дає нам трохи передихнути, але загальна проблема залишиться", — сказав Кай Вегнер.

16 нових контейнерних центрів планують збудувати у 2025 і 2026 роках. Найменший об’єкт розрахований на 150 місць, найбільший — на 620.

Це будуть будівлі на від одного до трьох поверхів, які використовуватимуть як гуртожитки та окремі квартири.

Програма житлових контейнерів має забезпечити розміщення біженців у найближчі роки.

Центр у Тегелі діятиме до 2026 року

Також центр для біженців на території колишнього аеропорту в Тегелі планують розширити на 1000 місць.

Нові місця мають відкрити влітку 2024 року. Планують створити шість великих наметів.

Зараз у центрі прибуття в Тегелі розміщено близько 3900 біженців з України та близько 540 шукачів притулку.

Планується, що він діятиме до 31 грудня 2025 року, а потім об'єкти демонтують.

Раніше ми повідомляли, що уряд Німеччини планує продовжити пільги для українців ще на пів року. Біженців, які проживають в країні, можуть звільнити від вимоги перереєстровувати свої автомобілі з 1 квітня.

Українські чоловіки призовного віку, які покинули Україну після початку повномасштабної війни, можуть зіткнутися з проблемою отримання фінансової підтримки за кордоном. У Німеччині вже розглядають можливість припинення виплат для таких осіб.