В Берлине построят 16 центров для беженцев из Украины — сколько людей они вместят

Прохожий у здания. Фото иллюстративное: Bloomberg

В Берлине построят 16 центров для размещения украинских беженцев, в которые смогут заселиться шесть тысяч человек. Также в ближайшее время увеличат на тысячу мест в бывшем аэропорту Тегель.

Об этом рассказал мэр города Кай Вегнер, сообщает Berlin.de.

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В девяти районах германской столицы построят 16 центров с жильем контейнерного типа для беженцев. В общей сложности они будут иметь 6130 мест. Соответствующее решение Сенат принял 26 марта.

"Цель — обеспечить децентрализованное размещение беженцев. Цифры снова растут. Это дает нам немного передохнуть, но общая проблема останется", — сказал Кай Вегнер.

16 новых контейнерных центров планируется построить в 2025 и 2026 годах. Самый маленький объект рассчитан на 150 мест, самый большой — на 620 мест.

Это будут здания от одного до трех этажей, которые будут использоваться как общежития и отдельные квартиры.

Программа жилых контейнеров должна обеспечить размещение беженцев в ближайшие годы.

Центр в Тегеле будет действовать до 2026 года

Также центр для беженцев на территории бывшего аэропорта Тегеля планируют расширить на 1000 мест.

Новые места должны открыть летом 2024 года. Планируют создать шесть больших палаток.

Сейчас в центре прибытия в Тегеле находится около 3900 беженцев из Украины и около 540 искателей убежища.

Планируется, что он будет действовать до 31 декабря 2025, а затем объекты демонтируют.

Ранее мы сообщали, что правительство Германии планирует продлить льготы для украинцев еще на полгода. Проживающие в стране беженцев могут освободить от требования перерегистрировать свои автомобили с 1 апреля.

Украинские мужчины призывного возраста, покинувшие Украину после начала полномасштабной войны, могут столкнуться с проблемой получения финансовой поддержки за границей. В Германии уже рассматривается возможность прекращения выплат для таких лиц.