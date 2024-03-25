Нові правила для біженців у Німеччині

Українці в Німеччині. Фото: google.com

Авто, які використовуються в Німеччині понад рік з моменту перетину кордону, з 1 квітня мають бути переоформлені. До того ж влада країни планує запровадити примусові роботи для біженців.

Детальніше про нововведення розповіла журналістка Новини.LIVE у Німеччині Дарʼя Нефьодова.

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Реєстрація авто на українських номерах у Німеччині для українців у 2024 році

Багато українців, рятуючись від війни, виїжджали на власних авто. Якщо ви приїхали до Німеччини зі своїм транспортним засобом, зареєстрованим в Україні, і користуєтеся ним у Німеччині понад рік, наступна інформація буде для вас актуальною.

Українська машина, яка використовується з моменту перетину кордону довше одного року в Німеччині, має бути не пізніше 01 квітня 2024 переоформлена на німецьку реєстрацію.

Автомобілі у Німеччині. Фото: google.com

Після 1 квітня 2024 року на українські транспортні засоби без обмежень поширюються загальні правила реєстрації згідно з розділом 46, параграфу 7 Постанови про реєстрацію транспортних засобів.

Без реєстрації подальше використання автомобіля з 01.04.2024 року заборонено. Вже з 2 квітня 2024 року можна отримати штраф у розмірі 70 євро за непереоформлене авто.

Ваші дії при реєстрації авто в Німеччині

Власників українських машин просять завчасно подбати про реєстрацію у місцевому реєстраційному органі — Zulassungsstelle. Ця процедура може тривати від двох тижнів до шести місяців.

Реєстраційний орган Zulassungsstelle. Фото: google.com

Будь-хто, хто керує транспортним засобом, який не зареєстрований у Німеччині (наприклад, з України), на дорогах загального користування в Німеччині повинен перереєструвати його з німецьким номерним знаком, тобто зареєструвати транспортний засіб у Німеччині.

Для реєстрації машини можуть знадобитися додаткові документи: Gutachten — звіт спеціаліста, technische Ausnahmegenehmigung (тут мається на увазі отримання дозволу для допуску імпортної машини без однієї або кількох зазначених вимірів — наприклад, виміру вихлопу) до реєстрації в Німеччині.

Для встановлення машини на облік ви повинні бути власником машини та мати німецьку прописку. Генеральної довіреності для реєстрації автомобіля недостатньо.

Німецька прописка потрібна також і для оформлення страховки. Також важливо звернути увагу на термін дії страховки на транспортний засіб і за потреби вчасно її продовжити. Водночас у деяких землях Німеччини термін продовжили до 30 вересня.

Робота для біженців у Німеччині, що нового

У Німеччині перебуває 840 тисяч українців працездатного віку. З початку 2024 року німецька влада запровадила так звану ініціативу Job Turbo для швидшого працевлаштування українців.

Наразі у Німеччині перебуває 2,4 мільйона біженців працездатного віку, з них приблизно 840 тисяч — з України, повідомив уповноважений з реалізації програми Job Turbo Федерального агентства з праці (ВА) Даніель Терценбах (Daniel Terzenbach). Загалом 750 тисяч біженців працевлаштовано з пакетом соціального страхування, зокрема 170 тисяч українців.

Жінки становлять 68% усіх біженців з України, які живуть у Німеччині.

"Кожна третя з них з дітьми, організувати нагляд за якими дуже важко. Тому інтеграція жінок на ринку праці проходить набагато важче, ніж у чоловіків", — стверджує представник Федерального агентства з праці.

Даніель Терценбах з Федерального агенства праці. Фото: google.com

Ініціатива Job Turbo, впроваджена Федеральним міністерством праці та соціальних справ (BMAS), спрямована на якнайшвидшу й максимально довгострокову інтеграцію біженців на ринку праці після здобуття ними базових мовних навичок.

Метою ініціативи є активна підтримка процесу працевлаштування після успішного завершення інтеграційного курсу. Такий підхід має значно прискорити процес інтеграції й дозволити біженцям швидше здобути можливість самостійно забезпечувати своє існування і формувати своє професійне майбутнє.

Програма Job Turbo має допомогти знайти роботу тим біженцям, які ще не зайняті на ринку праці, зазначає представник ВА. У випадку з українцями йдеться про приблизно півмільйона людей. Ще приблизно 600 тисяч людей — біженці із ще восьми країн.

Примусова робота для біженців та чи стосується це українців

Під керівництвом голови округу Saale-Orla Крістіана Херрготта триває активна робота щодо впровадження в життя положення закону про біженців, що передбачає створення для них робочих місць. Мігранти, які проживають у гуртожитках, залучатимуться до суспільно корисної праці: прибирання вулиць, обрізання огорож та розчищення снігу тощо. Про це повідомило видання Bild.

Необхідний робочий час — чотири години на день. Відповідно до закону, погодинна оплата становить 80 центів. Це відповідає 64 євро/місяць.

Крістіана Херрготта сказав BILD:

"Зараз ми виконуємо рішення районної ради крок за кроком. Я маю мотивувати тих, хто не хоче працювати. Йдеться про те, щоб надіслати сигнал про те, що люди, яким платять гроші з податків, мають повернути щось суспільству, а не сидіти цілими днями на лавці в парку".

Наразі цей закон не стосується шукачів притулку з України в Німеччині.