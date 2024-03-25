Новые правила для беженцев в Германии

Украинцы в Германии. Фото: google.com

Автомобили, которые используются в Германии более года с момента пересечения границы с 1 апреля должны быть переоформлены. К тому же власти страны планируют ввести принудительные работы для беженцев.

Подробнее о нововведениях рассказала журналистка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

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Многие украинцы, спасаясь от войны, выезжали на собственных авто. Если вы приехали в Германию со своим транспортным средством, зарегистрированным в Украине, и пользуетесь им в Германии больше года, следующая информация будет для вас актуальна.

Украинская машина, которая используется с момента пересечения границы дольше одного года в Германии, должна быть не позднее 01 апреля 2024 года переоформлена на немецкую регистрацию.

Автомобили в Германии. Фото: google.com

После 1 апреля 2024 года на украинские транспортные средства без ограничений распространяются общие правила регистрации согласно разделу 46 параграфа 7 Постановления о регистрации транспортных средств.

Без регистрации дальнейшее использование автомобиля с 01.04.2024 г. запрещено. Уже со 2 апреля 2024 можно получить штраф в размере 70 евро за непереоформленное авто.

Ваши действия при регистрации авто в Германии

Владельцев украинских машин просят заблаговременно позаботиться о регистрации машины в местном регистрационном органе – Zulassungsstelle. Эта процедура может занять от 2 недель до 6 месяцев.

Регистрационный орган Zulassungsstelle. Фото: google.com

Любой, кто управляет транспортным средством, не зарегистрированным в Германии (например, из Украины), на дорогах общего пользования в Германии должен перерегистрировать его с немецким номерным знаком, то есть зарегистрировать транспортное средство в Германии.

Для регистрации машины могут потребоваться дополнительно документы — Gutachten — отчет специалиста, technische Ausnahmegenehmigung (здесь подразумевается получение разрешения для допуска импортной машины без одного или нескольких указанных измерений — например, измерения выхлопа) до регистрации в Германии.

Для установки машины на учет вы должны быть владельцем машины и иметь немецкую прописку. Генеральной доверенности для регистрации автомобиля недостаточно.

Немецкая прописка необходима также и для оформления страховки. Также важно обратить внимание на срок действия страховки на транспортное средство и при необходимости своевременно ее продлить. В то же время, в некоторых землях перерегистрацию продлили до 30 сентября.

Работа для беженцев в Германии, что нового

В Германии находится 840 тысяч украинцев трудоспособного возраста. С начала 2024 года немецкие власти ввели так называемую инициативу Job Turbo для более быстрого трудоустройства украинцев.

Сейчас в Германии находится 2,4 миллиона беженцев трудоспособного возраста, из них около 840 тысяч — из Украины, сообщил уполномоченный по реализации программы Job Turbo Федерального агентства по труду (ВА) Даниэль Терценбах (Daniel Terzenbach). В общей сложности 750 тысяч беженцев трудоустроено с пакетом социального страхования, в том числе 170 тысяч украинцев.

Женщины составляют 68% всех беженцев, живущих в Германии из Украины.

"Каждая третья из них - с детьми, организовать надзор за которыми очень тяжело. Поэтому интеграция женщин на рынке труда проходит гораздо труднее, чем у мужчин", — утверждает представитель Федерального агентства по труду.

Даниэль Терценбах из Федерального агентства труда. Фото: google.com

Инициатива Job Turbo, внедренная Федеральным министерством труда и социальных дел (BMAS), направлена на скорейшую и максимально долгосрочную интеграцию беженцев на рынке труда после получения ими базовых языковых навыков.

Целью инициативы является активная поддержка трудоустройства после успешного завершения интеграционного курса. Такой подход должен значительно ускорить процесс интеграции и позволить беженцам быстрее получить возможность самостоятельно обеспечивать свое существование и формировать свое профессиональное будущее.

Программа Job Turbo должна помочь найти работу беженцам, которые еще не заняты на рынке труда, отмечает представитель ВА. В случае с украинцами речь идет о примерно полумиллионе людей. Еще примерно 600 тысяч человек — беженцы из восьми стран.

Принудительная работа для беженцев и касается ли это украинцев

Под руководством главы округа Saale-Orla, Кристиана Херрготта, идет активная работа по внедрению в жизнь положения закона о беженцах, предусматривающего создание для них рабочих мест. Мигранты, проживающие в общежитиях, будут привлекаться к общественно полезному труду: уборка улиц, обрезка заборов и расчистка снега и т.д. Об этом сообщило издание Bild.

Необходимое рабочее время: четыре часа в день. Согласно закону, почасовая оплата составляет 80 центов. Это соответствует 64 евро/месяц.

Кристиана Херрготта сказал BILD:

"Сейчас мы выполняем решение районного совета шаг за шагом. Я должен мотивировать тех, кто не хочет работать. Речь идет о том, чтобы послать сигнал о том, что люди, которым платят деньги по налогам, должны вернуть что-то обществу, а не сидеть целыми днями на скамейке в парке".

Пока этот закон не касается искателей убежища из Украины в Германии.