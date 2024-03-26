У Німеччині планують продовжити пільги для українських водіїв — на який термін

Автомобілі. Ілюстративне фото: Tschechischen Rundfunks

Уряд Німеччини планує продовжити пільги для українців ще на пів року. Біженців, що проживають в країні, можуть звільнити від вимоги перереєстровувати свої автомобілі з 1 квітня.

Про це пише DW у вівторок, 26 березня.

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Так, федеральне міністерство цифровізації і транспорту Німеччини звернулося до профільних міністерств з проханням на шість місяців подовжити пільги для українських водіїв.

Таким чином українських біженців звільнять від необхідності отримувати німецькі номерні знаки на їхні автомобілі.

"Міністерство запропонувало протягом цього періоду, остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів", — сказала речниця федерального міністерства транспорту.

Раніше українцям, які у Німеччині отримали прихисток від війни, дозволили не перереєстровувати свої авто. Але дія відповідного положення спливає 1 квітня.

Видання зазначає, що облік транспортних засобів у ФРН — сфера відповідальності федеральних земель.

Кожна земля вирішуватиме окремо, чи подовжувати пільги для українських автомобілів на прохання федерального міністерства транспорту.

Нагадаємо, українські чоловіки призовного віку, які покинули Україну після початку повномасштабної війни, можуть зіткнутися з проблемою отримання фінансової підтримки за кордоном. У Німеччині вже розглядають можливість припинення виплат для таких осіб.

Також ми писали, що уряд Канади планує скоротити кількість мігрантів, серед яких 300 тис. українських біженців. Міністр імміграції Канади Марк Міллер оголосив, що у планах також є скорочення кількості іноземних працівників.