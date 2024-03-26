В Германии планируют продлить льготы для украинских водителей — на какой срок

Автомобили. Иллюстративное фото: Tschechischen Rundfunks

Правительство Германии планирует продлить льготы для украинцев еще на полгода. Беженцев, которые проживают в стране, могут освободить от требования перерегистрировать свои автомобили с 1 апреля.

Об этом пишет DW во вторник, 26 марта.

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Льготы для беженцев в Германии

Так, федеральное министерство цифровизации и транспорта Германии обратилось в профильные министерства с просьбой на шесть месяцев продлить льготы для украинских водителей.

Таким образом, украинских беженцев освободят от необходимости получать немецкие номерные знаки на их автомобили.

"Министерство предложило в течение этого периода, окончательно выяснить с землями все открытые процедурные вопросы, связанные с регистрацией украинских транспортных средств", — сказала спикер федерального министерства транспорта.

Ранее украинцам, которые получили в Германии убежище от войны, позволили не перерегистрировать свои авто. Но действие соответствующего положения истекает 1 апреля.

Издание отмечает, что учет транспортных средств в ФРГ — сфера ответственности федеральных земель.

Каждая земля будет решать отдельно, продлевать ли льготы для украинских автомобилей по просьбе федерального министерства транспорта.

Напомним, украинские мужчины призывного возраста, покинувшие Украину после начала полномасштабной войны, могут столкнуться с проблемой получения финансовой поддержки за границей. В Германии уже рассматривается возможность прекращения выплат для таких лиц.

Также мы писали, что правительство Канады планирует сократить количество мигрантов, среди которых 300 тысяч украинских беженцев. Министр иммиграции Канады Марк Миллер объявил, что в планах также сокращение числа иностранных работников.