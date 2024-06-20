Як росіяни інтегровують Бердянськ до Росії

Центральний проспект Бердянська. Фото: росЗМІ

Росіяни продовжують інтегрувати тимчасово окуповані території до РФ. У Бердянську почали активно повертати вулицям радянські назви, нібито повертаючи історичні найменування, а також власників бізнесів змушують під тиском міняти вивіски на російськомовні.

Про це та інше Новини.LIVE розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Від початку окупації росіяни в першу чергу почали запроваджувати правоохоронно-судову систему у Бердянську, аби та виконувала каральні та репресивні функції. Наступний крок — інтегрувати законодавство до російських стандартів.

Також росіяни активно поширюють пропагандистську літературу, особливо у навчальних закладах.

"Вони постійно завозять літературу, вони постійно щупальці своєї пропаганди пускають у все більше і більше закладів навчальних, бібліотеки, в різні осередки спільноти, яка є на окупованій території, в різні волонтерські організації, журналістські тощо. Окупанти свого часу взагалі почали з того, що вони проводили рейди по бібліотеках і навчальних закладах, щоб знайти українські книжки, щоб їх звідти вилучити і потім знищити. А сьогодні замість цих українських книжок вони масово завозять російську літературу, яка насправді не є літературою, яка там буде цікава з точки зору наукової чи історичної. Це просто пропаганда", — розповів Віктор Дудукалов.

Також нещодавно розпочалось масове перейменування вулиць під приводом повернення історичних назв. Хоча цим окупанти сильно не переймались — просто взяли список вулиць до декомунізації 2016 року.

"Коли в Бердянську після декомунізації замість провулка Колгоспного зʼявився провулок Щасливий, до прикладу, то сьогодні знову майорить вивіска "провулок Колгоспний". І оця історична цінність здається важлива окупантам. Виходить, що немає більше історії, окрім як колгоспів. А центральний проспект Бердянська під час "Совка" називався проспектом Леніна, як не дивно, але йому якраз і було повернуто історичну назву під час декомунізації — Азовський проспект, який був до "Совка". А сьогодні окупанти ніби повернули історичну назву — Леніна", — повідомив заступник голови Бердянської райради.

І тепер окупанти взялися за вивіски, зовнішню рекламу та туристичні вказівники. Як виявилось, у Бердянську, який нібито вважався російськомовним містом, більшість зовнішніх вивісок та вказівників — українською мовою.

"Вони сьогодні змушують під страхом санкцій, під страхом штрафів весь бізнес переводити на російську мову, замовляти нові вивіски", — додав Віктор Дудукалов.

Нагадаємо, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що росіяни перетворили приморські міста на військові бази.

Також зазначимо, що росіяни активно знищують історичний центр захопленого ними Маріуполя з метою будівництва там власних котеджних містечок.