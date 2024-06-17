Як проходить будівництво залізниці з Росії до Криму

Залізниця в Донецькій області. Фото: росЗМІ

Росія вже майже два роки займається будівництвом залізничного сполучення з Кримом через окуповані території. Цей міст має логістично замінити Кримский міст, якщо той зруйнують Збройні сили України.

Деталі будівництва залізниці розповів заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов.

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Ідея будувати залізницю з материкової Росії в Крим зʼявилась в окупантів ще 8 жовтня 2022 року, коли ЗСУ вперше вдарили по Кримському мосту.

"З того часу окупанти зрозуміли, що єдина в них артерія, яка сполучає південь України, Крим і Росію, — це міст, і він може постраждати дуже легко. І вони почали замислюватись над тим, щоб будувати альтернативне якесь сполучення. З того часу і до сьогодні вони проектували, а зараз вже будують залізницю, яка йде вздовж Азовського моря з Ростова", — розповів Віктор Дудукалов.

За їхніми планами, залізниця має проходити повз Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і прямувати на Крим.

"В різні періоди за останній рік будівництво було то активним, то неактивним. Вони дуже жорстко взялися будувати саме Донецькою областю — вони там здається навіть побудували і десь навіть відкривали там чисто перші потяги, які там йшли, і потім будівництво дійшло вже до Запорізької області в напрямку Бердянська, тобто частково Запорізьку область залізниця вже охопила", — повідомив заступник голови райради.

Однак через саме місто залізниця навряд чи проходитиме, адже воно оточене морем з трьох боків, тож є тупиковим. Але може проходити поблизу.

Бавовняні ризики

Російська залізниця не є більш захищеною, аніж той же Кримський міст. Тож, ймовірно, що росіяни стикнуться з тією ж проблемою підривів залізничних шляхів у майбутньому.

"Я від військових постійно чую інформацію, що, якщо цією залізницею буде тягатись військова техніка і боєкомплекти, то вона буде підлягати ураженню неодмінно — а такі випадки були, коли свого часу ще в Мелітопольському районі і ближче до Токмаку — або Хаймарси прилітали по залізниці, або партизани підривали залізничне полотно, там диверсії були. І зараз військові кажуть, що під вогневий контроль теоретично можно буде брати цю залізницю", — повідомив пан Дудукалов.

Поруч з цим, окупанти неодноразово анонсували курортний сезон у Бердянську, тож і залізниця виглядала логічно. Але нещодавно росіяни вже заявили, що пасажирські потяги залізницею не курсуватимуть, адже це небезпечно.

"Навряд чи цією залізницею будуть ходити пасажирські потяги і взагалі хоч один пасажир цивільний поїде. Ця залізниця буде використовуватися окупантами виключно з метою розгалуження військової логістики і з метою уникнення проблем з Кримським мостом. Здається, у них там змінилась ситуація з мостом і вони йому взагалі шукають повноцінну альтернативу", — додав заступник голови Бердянської райради.

Нагадаємо, росіяни планують запустити залізницю до кінця 2024 року, однак навряд чи вони встигнуть — про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Також зазначимо, що росіяни почали укладати залізничні рейки в районі села Маловодне — там вони хочуть з'єднати нове російське залізничне полотно з українською гілкою Маріуполь-Волноваха.