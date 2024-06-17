Как проходит строительство железной дороги из России в Крым

Железная дорога в Донецкой области. Фото: росСМИ

Россия уже почти два года занимается строительством железнодорожного сообщения с Крымом через оккупированные территории. Этот мост должен логистически заменить Крымский мост, если его разрушат Вооруженные силы Украины.

Детали строительства железной дороги рассказал заместитель главы Бердянского райсовета Виктор Дудукалов.

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Идея строить железную дорогу из материковой России в Крым появилась у окупантов еще 8 октября 2022 года, когда ВСУ впервые ударили по Крымскому мосту.

"С тех пор кафиры поняли, что единственная у них артерия, соединяющая юг Украины, Крым и Россию, — это мост, и он может пострадать очень легко. И они начали задумываться над тем, чтобы строить альтернативное какое-то сообщение. С того времени и до сих пор они проектировали, а сейчас уже строят железную дорогу, которая идет вдоль Азовского моря из Ростова", — рассказал Виктор Дудукалов.

По их планам, железная дорога должна проходить через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и следовать в Крым.

"В разные периоды за последний год строительство было то активным, то неактивным. Они очень жестко взялись строить именно Донецкой областью — они там кажется даже построили и где-то даже открывали там чисто первые поезда, которые там шли, и потом строительство дошло уже до Запорожской области в направлении Бердянска, то есть частично Запорожскую область железная дорога уже охватила", — сообщил заместитель председателя райсовета.

Однако через сам город железная дорога вряд ли будет проходить, ведь он окружен морем с трех сторон, поэтому тупиковый. Но может проходить поблизости.

Хлопковые риски

Российская железная дорога не более защищена, чем тот же Крымский мост. Вероятно, россияне столкнутся с той же проблемой подрывов железнодорожных путей в будущем.

"Я от военных постоянно слышу информацию, что если по этой железной дороге будет таскаться военная техника и боекомплекты, то она будет подлежать поражению непременно — а такие случаи были, когда в свое время еще в Мелитопольском районе и ближе к Токмаку — или Хаймарсы прилетали по железной дороге, или партизаны взрывали железнодорожное полотно, там диверсии были. И сейчас военные говорят, что под огневой контроль теоретически можно будет брать эту железную дорогу", — сообщил Дудукалов.

Вместе с этим, оккупанты неоднократно анонсировали курортный сезон в Бердянске, поэтому и железная дорога выглядела логично. Но недавно россияне уже заявили, что пассажирские поезда по железной дороге не будут курсировать, ведь это опасно.

"Вряд ли по этой железной дороге будут ходить пассажирские поезда и вообще хоть один пассажир гражданский поедет. Эта железная дорога будет использоваться оккупантами исключительно с целью разветвления военной логистики и во избежание проблем с Крымским мостом. Кажется, у них там изменилась ситуация с мостом, и они ему вообще ищут полноценную альтернативу", — добавил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, россияне планируют запустить железную дорогу до конца 2024 года, однако вряд ли они успеют — об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Также отметим, что россияне начали укладывать железнодорожные рельсы в районе села Маловодное — там они хотят соединить новое российское железнодорожное полотно с украинской веткой Мариуполь-Волноваха.