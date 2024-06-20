Как россияне интегрируют Бердянск в Россию

Центральный проспект Бердянска. Фото: росСМИ

Россияне продолжают интегрировать временно оккупированные территории в РФ. В Бердянске начали активно возвращать улицам советские названия, якобы возвращая исторические наименования, а также владельцев бизнесов заставляют под давлением менять вывески на русскоязычные.

Об этом и другом Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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С начала оккупации россияне в первую очередь начали вводить правоохранительно-судебную систему в Бердянске, чтобы та выполняла карательные и репрессивные функции. Следующий шаг — интегрировать законодательство в российские стандарты.

Также россияне активно распространяют пропагандистскую литературу, особенно в учебных заведениях.

"Они постоянно завозят литературу, они постоянно щупальцы своей пропаганды пускают во все больше и больше учебных заведений, библиотеки, в разные ячейки сообщества, которое есть на оккупированной территории, в разные волонтерские организации, журналистские и так далее. Оккупанты в свое время вообще начали с того, что они проводили рейды по библиотекам и учебным заведениям, чтобы найти украинские книги, чтобы их оттуда удалить и потом уничтожить. А сегодня вместо этих украинских книг они массово завозят российскую литературу, которая на самом деле не является литературой, которая там будет интересна с точки зрения научной или исторической. Это просто пропаганда", — рассказал Виктор Дудукалов.

Также недавно началось массовое переименование улиц под предлогом возвращения исторических названий. Хотя этим оккупанты сильно не беспокоились — просто взяли список улиц до декоммунизации 2016 года.

"Когда в Бердянске после декоммунизации вместо переулка Колхозного появился переулок Счастливый, к примеру, то сегодня снова развевается вывеска "переулок Колхозный". И эта историческая ценность, кажется важной оккупантам. Получается, что нет больше истории, кроме как колхозов. А центральный проспект времен "Совка" назывался проспектом Ленина. Как ни странно, но ему как раз и было возвращено историческое название во время декоммунизации — Азовский проспект, который был до "Совка". А сегодня оккупанты вернули историческое название — Ленина", — сообщил заместитель главы райсовета.

И теперь оккупанты взялись за вывески, наружную рекламу и туристические указатели. Как оказалось, в Бердянске, якобы считавшемся русскоязычным городом, большинство внешних вывесок и указателей на украинском языке.

"Они сегодня вынуждают под страхом санкций, под страхом штрафов весь бизнес переводить на русский язык, заказывать новые вывески", — добавил Виктор Дудукалов.

Напомним, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что россияне превратили приморские города в военные базы.

Также отметим, что россияне активно уничтожают исторический центр захваченного ими Мариуполя с целью строительства там коттеджных городков.