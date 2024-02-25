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ЦРУ створило 12 секретних об'єктів в Україні поблизу кордону з РФ, — NYT

25 лютого 2024 23:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЦРУ створило 12 секретних об'єктів в Україні поблизу кордону з РФ, — NYT
Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: REUTERS/Nathan Howard
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки створило 12 секретних об'єктів в Україні поблизу кордону з Росією. Їх утворювали з 2016 року.

Про це повідомляє The New York Times у неділю, 25 лютого.

Діяльність ЦРУ в Україні

NYT пише, що перед початком повномасштабної війни, українці продемонстрували свою цінність перед американською стороною, надаючи перехоплені дані. Вони сприяли доведенню причетності Росії до збиття лайнера "Малайзійських авіаліній" у 2014 році. Крім того, українці активно співпрацювали з американцями у переслідуванні російських агентів, які втручалися у президентські вибори в США у 2016 році.

Приблизно у 2016 році ЦРУ розпочало тренування українського елітного підрозділу спецпризначенців, відомого як "Підрозділ 2245". Він спеціалізувався на захопленні російських безпілотників та засобів зв'язку з метою їхньої подальшої модифікації та розшифрування систем, використованих Москвою. За даними деяких джерел, одним із офіцерів цього підрозділу був керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

ЦРУ також допомогло підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

Крім того, офіцери ЦРУ залишалися в Україні і перед російським вторгненням. Вони передавали критично важливі розвідувальні дані, зокрема, про майбутні російські удари.

Видання зазначає, що зараз розвідувальні мережі стали набагато важливішими, ніж будь-коли, оскільки Росія продовжує свій наступ, а Україна більше залежить від диверсій і ракетних ударів великої дальності, для яких потрібні шпигуни далеко в тилу ворога.

"Намагаючись заспокоїти українських лідерів, Вільям Бернс, директор ЦРУ, минулого четверга здійснив таємний візит до України, який став його десятим візитом з моменту вторгнення", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Бернс описав головні світові проблеми поточного року. На його думку, у Ленглі занепокоєні підвищеним рівнем загрози з боку Китаю та Росії, ростом напруженостей на Ближньому Сході та війною в Україні.

Також ЦРУ намагається завербувати подвійних агентів у Росії. Там опублікували російськомовне відео, аби переконати росіян перейти на бік Сполучених Штатів. 

США
війна
українці
росіяни
Україна
ЦРУ

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