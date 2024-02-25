ЦРУ создало 12 секретных объектов в Украине вблизи границы с РФ, — NYT

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки создало 12 секретных объектов в Украине вблизи границы с Россией. Их образовывали с 2016 года.

Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 25 февраля.

Деятельность ЦРУ в Украине

NYT пишет, что перед началом полномасштабной войны украинцы продемонстрировали свою ценность перед американской стороной, предоставляя перехваченные данные. Они способствовали доведению причастности России к сбитию лайнера "Малайзийских авиалиний" в 2014 году. Кроме того, украинцы активно сотрудничали с американцами по преследованию российских агентов, которые вмешивались в президентские выборы в США в 2016 году.

Приблизительно в 2016 году ЦРУ начала тренировку украинского элитного подразделения спецназовцев, известного как "Подразделения 2245". Он специализировался на захвате российских беспилотников и средств связи с целью дальнейшей модификации и расшифровки систем, используемых Москвой. По данным некоторых источников, одним из офицеров этого подразделения являлся руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, работавших в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

Кроме того, офицеры ЦРУ оставались в Украине и перед российским вторжением. Они передавали критически важные разведывательные данные, в частности о будущих российских ударах.

Издание отмечает, что сейчас разведывательные сети стали гораздо важнее, чем когда-либо, поскольку Россия продолжает свое наступление, а Украина больше зависит от диверсий и ракетных ударов большой дальности, для которых нужны шпионы далеко в тылу врага.

"Пытаясь успокоить украинских лидеров, Уильям Бернс, директор ЦРУ, в прошлый четверг совершил тайный визит в Украину, который стал его десятым визитом с момента вторжения", — говорится в материале.

Напомним, что Бернс описал главные мировые проблемы текущего года. По его мнению, в Лэнгле обеспокоены повышенным уровнем угрозы со стороны Китая и России, ростом напряженностей на Ближнем Востоке и войной в Украине.

Также ЦРУ пытается завербовать двойных агентов в России. Там опубликовали русскоязычное видео, чтобы убедить россиян перейти на сторону Соединенных Штатов.