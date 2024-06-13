Як зараз живуть українці у Новій Каховці

Знак в'їзду у Нову Каховку. Фото: google.com

Обстріли у Новій Каховці чути цілодобово — ракети летять за двома ключовими напрямками. Тим часом на вулицях міста практично немає людей, адже ті бояться потрапляти на очі окупантам.

Про життя в Новій Каховці розповів для Новини.LIVE мер міста Володимир Коваленко.

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Паспортизація

Раніше росіяни оголошували, що до червня 2024 року жителям Нової Каховки необхідно отримати російські документи. Але тепер цей термін продовжили до кінця року.

"Щоб стало зрозуміло — або ти є громадянином Росії, раз отримав паспорт, або ти отримуєш статус іноземного громадянина з відповідними наслідками", — сказав Володимир Коваленко.

Російські документи вже отримала більшість мешканців міста, адже без них просто неможливо отримати жодних послуг, навіть екстреної медичної допомоги.

Обстріли

Гул ракет і дронів та звуки вибухів у Новій Каховці лунають майже цілодобово.

"Йдеш по місту — і більше дивишся в небо, а не на землю, тому що дронів маса — контролюється територія. У місті чують цей гул постійний дуже часто", — повідомив мер міста.

Обстріли йдуть у двох напрямках:

на лівий берег Дніпра — район Кринок, межа Новокаховської громади,

на правий берег Дніпра — Кам'янка, Козацьке, Борислав тощо.

"Але стріляють не з самого міста, а з-за його меж, тому що технічні засоби ворог перемістив в глибину від Дніпра, від лінії фронту", — додає пан Володимир.

Медицина

Окрім того, що без російського паспорта неможливо отримати жодну медичну допомогу, так навіть за його наявності багато послуг взагалі недоступні в місті.

"Практично у місті не можна отримати якусь допомогу медичну, тому що немає навіть лабораторії, щоб здати аналіз крові. Це все відкладається через те, що місто на лінії фронту", — розповів мер Нової Каховки.

Також окупанти почали впроваджувати обов'язкові російські медичні страховки — як наступний етап інтеграції населення до Росії.

Життя в місті

"Життя, якщо можна його назвати життям, в більш глибинній території — район Скадовська, Генічеська — воно абсолютно відрізняється від того життя, яке є в Новій Каховці. Дві години життя умовно є, поки вибіг з 9:30 до 11:30 на ринок, а далі все вмерло, як склеп в пустелі Єгипту — нікого нема, нічого нема, можна з розуму зійти", — повідомив Володимир Коваленко.

Люди бояться зайвий раз виходити зі своїх будинків, аби не натрапити на окупантів. Окрім цього, місцевим важко довіряти одне одному, оскільки ніколи не знаєш, хто може виявитись колаборантом.

"Відвертих розмов немає. Бідкаються, що води на дачах немає, що вода в колодязях впала після підриву Каховського водосховища", — додав міський голова.

Нагадаємо, мешканці Нової Каховки більше 2 років не платять за комунальні послуги — росіяни досі не повернули тарифи.

Тим часом "Укргідроенерго" завершило проєкт тимчасової споруди на місці Каховської ГЕС.