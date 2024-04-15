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Жителі Нової Каховки більше 2 років не платять за комуналку, — мер міста

15 квітня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Жителі Нової Каховки більше 2 років не платять за комуналку, — мер міста
Будівля адміністрації міста в Новій Каховці. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупованій Новій Каховці людей не змушують платити за комунальні послуги. Така "акція" діє вже більше 2 років — від самого дня захоплення міста росіянами. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Два роки безкоштовної комуналки

Коли окупанти захопили Нову Каховку, комунальні послуги зробили тимчасово безкоштовними. Так звана влада не вимагала місцевих сплачувати за воду, газ, електроенергію та інше. 

Таким чином росіяни ніби намагались схилити на свій бік місцеве населення, повідомив Володимир Коваленко. Така "акція" проводилась і в інших окупованих містах, однак в більшості населених пунктів сплату за комунальні послуги з часом повернули. 

Нова Каховка ж вже більше двох років залишається з безкоштовною комуналкою. Наразі це можливо через дотації від Росії. 

Нагадаємо, раніше окупаційна влада міста планувала зобовʼязати мешканців Нової Каховки заключати договори на постачання світла, газу та води. 

Однак до конкретних дій поки не дійшло, тож комунальні послуги залишаються безкоштовними на невизначений період. 

комунальні послуги
гроші
окупанти
окупація
Нова Каховка

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